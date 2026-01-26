Martin Jol begrijpt niets van het aankoopbeleid van Ajax, zo maakt hij duidelijk in De Telegraaf. Volgens de voormalig trainer van de Amsterdammers hebben de meeste aankopen nauwelijks meerwaarde en zijn het juist de talenten die zich laten zien.

Ajax gaf in de afgelopen drie seizoenen ruim 170 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar op een enkeling na wisten deze spelers nauwelijks indruk te maken. Tegen FC Volendam (2-0) waren het vooral de jongens uit eigen opleiding die indruk maakten. Verdediger Youri Baas nam beide treffers voor zijn rekening en kon twee keer binnenkoppen op aangeven van Rayane Bounida.

Dat het vooral de eigen jeugd is die zich de afgelopen weken onder Fred Grim laat zien bij Ajax, zegt volgens Jol heel veel over het technische beleid. “Ajax bewijst de laatste weken dat het zich 150 miljoen euro had kunnen besparen. Niemand van de gekochte spelers heeft meerwaarde”, stelt de oud-trainer, die tussen de zomer van 2009 en eind 2010 tachtig wedstrijden de leiding had over Ajax. “Dat is een blamage.”

De zeventigjarige Jol kan echter wel waarderen dat Ajax met de eigen talenten in de basis ‘best leuk’ speelt. “In dat jonge team kan Youri Baas zich ontwikkelen tot een leider”, looft hij de verdediger. “Tegen Volendam onderstreepte hij een sterk optreden met twee doelpunten.”