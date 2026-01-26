Live voetbal

Martin Jol fileert Ajax: ‘Geen gekochte speler heeft meerwaarde’

Martin Jol fileert Ajax: ‘Geen gekochte speler heeft meerwaarde’
26 januari 2026, 12:12

Martin Jol begrijpt niets van het aankoopbeleid van Ajax, zo maakt hij duidelijk in De Telegraaf. Volgens de voormalig trainer van de Amsterdammers hebben de meeste aankopen nauwelijks meerwaarde en zijn het juist de talenten die zich laten zien.

Ajax gaf in de afgelopen drie seizoenen ruim 170 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar op een enkeling na wisten deze spelers nauwelijks indruk te maken. Tegen FC Volendam (2-0) waren het vooral de jongens uit eigen opleiding die indruk maakten. Verdediger Youri Baas nam beide treffers voor zijn rekening en kon twee keer binnenkoppen op aangeven van Rayane Bounida.

Dat het vooral de eigen jeugd is die zich de afgelopen weken onder Fred Grim laat zien bij Ajax, zegt volgens Jol heel veel over het technische beleid. “Ajax bewijst de laatste weken dat het zich 150 miljoen euro had kunnen besparen. Niemand van de gekochte spelers heeft meerwaarde”, stelt de oud-trainer, die tussen de zomer van 2009 en eind 2010 tachtig wedstrijden de leiding had over Ajax. “Dat is een blamage.”

De zeventigjarige Jol kan echter wel waarderen dat Ajax met de eigen talenten in de basis ‘best leuk’ speelt. “In dat jonge team kan Youri Baas zich ontwikkelen tot een leider”, looft hij de verdediger. “Tegen Volendam onderstreepte hij een sterk optreden met twee doelpunten.”

Neesje
1.768 Reacties
1.217 Dagen lid
8.944 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oud nieuws Jol .

Arenaboulevard
Erkende gebruiker! Meer info
14 Reacties
445 Dagen lid
138 Likes
Arenaboulevard
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zegt niets verkeerd toch? Visie van Cruijff was eigen jeugd aanvullen met kwaliteitsspelers die je zelf niet in de jeugd hebt kunnen opleiden. Al jaren zijn er spelers gehaald die middelmaat waren. Geweldig dat er nu weer meer naar de jeugd gekeken wordt en dat ze het zo goed doen.

dilima1966
3.099 Reacties
959 Dagen lid
16.163 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arenaboulevard

de jeugd hebben ze kapot gemaakt 5 seizoen lang verkeerde trainers er gehad die de jeugd niet beter hebben gemaakt nu ook Willem Weijs gaat het niet maken met jong ajax

dilima1966
3.099 Reacties
959 Dagen lid
16.163 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alles wat weg is gegaan heeft ajax zwaar geld gekost niet een kleine beetje komt dat kroes en beuker action prijskaartje hebben gehanteerd

