Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop is niet te spreken over de handelswijze van de zaakwaarnemer van Milan Smit. De spits vertrok zondag voor een recordbedrag naar het Engelse Stoke City, maar had drie dagen eerder nog in actie moeten komen voor de Deventaren in het Europa League-duel bij OGC Nice. Daar ging echter tóch een streep doorheen.
Smit (22) was dit seizoen in 28 wedstrijden tienmaal trefzeker voor Go Ahead en speelde zich daarmee in de kijker van Stoke, de huidige nummer zeven van de Championship - het tweede profniveau in Engeland. The Potters betalen een transfersom van 5,5 miljoen euro om de geboren Drent over te nemen, waardoor hij Oliver Antman (afgelopen zomer voor ruim vier miljoen euro verkocht aan Rangers FC) aflost als duurste Eagles-speler aller tijden.
Go Ahead ging donderdag met 3-1 ten onder tegen Nice. Trainer Melvin Boel kon in Frankrijk al niet meer beschikken over Smit en begon daarom met Victor Edvardsen in de punt van de aanval. Achter de Zweed is Finn Stokkers de tweede optie voor de spitspositie, hij viel tegen Nice in en produceerde de enige treffer van Go Ahead. Het was echter de bedoeling dat Smit er nog 'gewoon' bij was geweest, zegt Van Dop in de podcast De Bestuurskamer.
"Milan zei in eerste instantie dat hij beschikbaar zou zijn als de trainer hem nodig had, maar op een gegeven moment kwam een telefoontje van de agent…", vertelt de algemeen directeur. "Hij zei dat het misschien toch maar beter was als Smit niet mee zou gaan. Maar we hadden de afspraak al staan dat hij wel mee zou gaan. Dan zie je krachten loskomen vanuit een agent, waar ik uiteindelijk helemaal niet blij mee was. De manier waarop de agent daar mee omging, vond ik respectloos. Dan gooi je de botte bijl er niet in en laat je de transfer doorgaan, maar ik was er uiteindelijk wel helemaal klaar mee", aldus Van Dop.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kom kom, meneer Dop. Hij stond nog onder contract, dus jij bepaalde en niet een of andere zaakwaarnemer. Kloese werd gebeld door de zaakwaarnemer van Reed, toen die merkte dat Reed meer dan 60 minuten, wat de afspraak was, op het veld stond. Ok, Reed raakte weliswaar geblesseerd, Persie heeft een stomme fout gemaakt, maar waar het om in dit geval om gaat is dat Kloese zich niet de les laat lezen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kom kom, meneer Dop. Hij stond nog onder contract, dus jij bepaalde en niet een of andere zaakwaarnemer. Kloese werd gebeld door de zaakwaarnemer van Reed, toen die merkte dat Reed meer dan 60 minuten, wat de afspraak was, op het veld stond. Ok, Reed raakte weliswaar geblesseerd, Persie heeft een stomme fout gemaakt, maar waar het om in dit geval om gaat is dat Kloese zich niet de les laat lezen.