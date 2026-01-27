Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop is niet te spreken over de handelswijze van de zaakwaarnemer van . De spits vertrok zondag voor een recordbedrag naar het Engelse Stoke City, maar had drie dagen eerder nog in actie moeten komen voor de Deventaren in het Europa League-duel bij OGC Nice. Daar ging echter tóch een streep doorheen.

Smit (22) was dit seizoen in 28 wedstrijden tienmaal trefzeker voor Go Ahead en speelde zich daarmee in de kijker van Stoke, de huidige nummer zeven van de Championship - het tweede profniveau in Engeland. The Potters betalen een transfersom van 5,5 miljoen euro om de geboren Drent over te nemen, waardoor hij Oliver Antman (afgelopen zomer voor ruim vier miljoen euro verkocht aan Rangers FC) aflost als duurste Eagles-speler aller tijden.

Artikel gaat verder onder video

Go Ahead ging donderdag met 3-1 ten onder tegen Nice. Trainer Melvin Boel kon in Frankrijk al niet meer beschikken over Smit en begon daarom met Victor Edvardsen in de punt van de aanval. Achter de Zweed is Finn Stokkers de tweede optie voor de spitspositie, hij viel tegen Nice in en produceerde de enige treffer van Go Ahead. Het was echter de bedoeling dat Smit er nog 'gewoon' bij was geweest, zegt Van Dop in de podcast De Bestuurskamer.

"Milan zei in eerste instantie dat hij beschikbaar zou zijn als de trainer hem nodig had, maar op een gegeven moment kwam een telefoontje van de agent…", vertelt de algemeen directeur. "Hij zei dat het misschien toch maar beter was als Smit niet mee zou gaan. Maar we hadden de afspraak al staan dat hij wel mee zou gaan. Dan zie je krachten loskomen vanuit een agent, waar ik uiteindelijk helemaal niet blij mee was. De manier waarop de agent daar mee omging, vond ik respectloos. Dan gooi je de botte bijl er niet in en laat je de transfer doorgaan, maar ik was er uiteindelijk wel helemaal klaar mee", aldus Van Dop.