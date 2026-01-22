Go Ahead verliest in Nice, Europese uitschakeling dreigt

Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om een resultaat uit het vuur te slepen in het uitduel bij OGC Nice. In Frankrijk ging de ploeg van trainer Melvin Boel met 3-1 ten onder tegen de hekkensluiter van de Europa League, waardoor volgende week in Deventer moet worden gewonnen van Braga om een kans te maken op een plek in de tussenronde.

Boel zette zijn aanvoerder Mats Deijl 'gewoon' in de basis bij Go Ahead Eagles, ondanks het feit dat de rechtsback op het punt lijkt te staan om te gaan verkassen naar Feyenoord. Milan Smit was er daarentegen niet meer bij, de spits is op zijn beurt op weg naar Stoke City en ontbrak in de wedstrijdselectie. Nice, dat met nul punten als hekkensluiter van de Europa League aan het duel met de Eagles begon, wisselde volop: liefst zeven nieuwe namen stelde trainer Claude Puel op ten opzichte van de forse competitienederlaag bij Toulouse van afgelopen zaterdag (5-1).

Go Ahead begon aardig aan het duel en kreeg al vroeg kansen om de score te openen. Eerst dwong Oskar Sivertsen de Franse doelman Maxime Dupé tot een moeizame redding met een op het oog houdbaar schot, dat via de keeper over ging. Even later schoot de vervanger van Smit, Victor Edvardsen, via een tegenstander maar net naast. Aan de overkant schoot spits Kevin Carlos in kansrijke positie voorlangs, maar na tien minuten was het wel raak. Go Ahead kreeg de bal niet weg uit eigen zestien, waarvan de Belg Charles Vanhoutte wist te profiteren: 1-0.

Ook na de openingstreffer bleef Go Ahead prima in de wedstrijd. Sivertsen kreeg een goede kans om iets terug te doen, maar kopte bij de tweede paal via de grond in het zijnet. Na een halfuur waren Joris Kramer en Edvardsen ook dichtbij de gelijkmaker; de verdediger kopte uit een hoekschop tegen de paal, waarna de spits de rebound er niet in kreeg. Nice werd vooral op de counter gevaarlijk en sloeg uiteindelijk vlak voor rust opnieuw toe, en hoe. De Portugees Tiago Gouveia pegelde van dik twintig meter via de binnenkant van de paal raak en bepaalde de stand zo op 2-0. Edvardsen had in de blessuretijd nog iets heel moois in gedachten, maar zag zijn stijlvolle poging uiteindelijk op het dak van het doel stranden.

Vlak na rust ontsnapte Go Ahead aan een grotere achterstand. Spits Kevin Carlos nam knap aan op de borst en pegelde buiten bereik van doelman Jari De Busser richting doel, maar zag zijn inzet op de lat uiteenspatten. Boel greep even later in en bracht met Finn Stokkers en Giovanni van Zwam twee verse krachten. Nice sloeg echter opnieuw toe: uit een prima voorzet kopte Gouveia zijn tweede van de avond tegen de touwen en leek het pleit wel beslecht, met een 3-0 tussenstand. Go Ahead bleef echter kansen krijgen, maar vooral Edvardsen en Stokkers hadden het vizier niet op scherp. Twintig minuten voor tijd was het dan toch raak, toen Jakob Breum breed legde op Stokkers en de invaller beheerst afrondde: 3-1. Daarmee leek de hoop op een spannende ontknoping een beetje terug te keren, maar Dupé hield zijn doel in de slotfase schoon. Ook De Busser verrichte nog een aardige redding, op een kopbal van Carlos.

In de blessuretijd kreeg Deijl nog een publiekswissel van Boel. Onder applaus van de meegereisde fans verliet hij het veld in wat vermoedelijk zijn laatste wedstrijd voor Go Ahead is geweest.