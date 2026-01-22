Live voetbal

Supporters van OGC Nice jagen Go Ahead Eagles-fans op in Allianz Riviera

Supporters van Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 januari 2026, 21:46

Het is onrustig in het stadion van OGC Nice tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat supporters van Nice de confrontatie zoeken met de aanwezige uitfans.

Het account VoetbalUltras deelt video's waarop groepen Nice-fans te zien zijn, die zich melden bij het uitvak. Stewards voorkomen dat ze nog dichter bij de fans van Go Ahead komen.

Waarom de thuissupporters de confrontatie zoeken in de Allianz Riviera, is niet duidelijk. Het gebeurde in de eerste helft van de wedstrijd die om 21.00 uur begon. Het duel is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Nice - Go Ahead

Nice
3 - 1
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

