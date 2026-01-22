LIVE Europa League | Gouveia bezorgt Go Ahead vlak voor rust volgende domper in Nice

Go Ahead Eagles gaat in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice, dat aan een zeer teleurstellende campagne bezig is. De Zuid-Franse club staat als enige van de 36 clubs nog op nul punten en is daarmee troosteloos hekkensluiter. Lukt het Go Ahead om te midden van alle transfergeruchten van deze week de drie punten mee te nemen uit Frankrijk? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in stadion Allianz Riviera, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OGC Nice - Go Ahead Eagles.

LIVE Europa League: OGC Nice - Go Ahead Eagles Sorteer op: Laatste Oudste RUST: Go Ahead in problemen Meteen daarna zit de eerste helft erop. Go Ahead speelt een aardige eerste helft en dwint een aantal kansen af om te scoren, maar laat dat na. Slordigheden achterin worden door Nice wél afgestraft, en dus staat de thuisploeg halverwege met 2-0 voor. 45+1' - Kans Edvardsen (2-0) Edvardsen probeert het nog in de blessuretijd, maar krult de bal met veel gevoel op het dak van het doel. Vervelende beelden Supporters van OGC Nice jagen Go Ahead Eagles-fans op in Allianz Riviera Tijdens de Europa League-wedstrijd in Allianz Riviera zochten OGC Nice-supporters de confrontatie met Go Ahead Eagles-fans. Stewards grepen in om escalatie te voorkomen. Volg het duel live voor updates. Lees verder ⚽ 41'- Gouveia scoort (2-0) BREAKING Wat een pegel! Gouveia krijgt de bal en haalt dan van dik twintig meter uit. Via de binnenkant van de paal slaat zijn schot binnen: Nice komt op 2-0 tegen Go Ahead. 40' - Meulensteen belangrijk (1-0) Nice komt er razendsnel uit, maar Meulensteen kan onderscheppen voordat Carlos kan worden bereikt. Nuttig. 38' - Weggekopt (1-0) James ruimt op met het hoofd, maar Nice heeft de bal snel weer in bezit. 36' - Schot Gouveia (1-0) Gouveia probeert het van afstand, maar zijn inzet gaat via een Eagles-been naast. Corner voor de thuisploeg, terwijl de rust op de tribunes lijkt wedergekeerd. 33' - Go Ahead blijft aandringen (1-0) Go Ahead is op zoek naar de gelijkmaker, na die twee grote kansen van zonet komt Sivertsen tot een matige voorzet en daarna begaat hij een overtreding. 30' - Grote kans Go Ahead! (1-0) Pfff, hij wil er niet in voor Go Ahead. Eerst kopt Kramer al vallend uit een hoekschop op de verre paal, daarna krijgt Edvardsen de rebound er ook niet in. 🟨27'- Geel Twigt (1-0) Een stevige tackle van Twigt op het middenveld, dat komt hem op het eerste geel van de wedstrijd te staan. 26' - Meer beelden (1-0) 23' - Onrust op de tribunes... (1-0) De regie houdt het buiten beeld voor de tv-kijker, maar de Nice-supporters proberen het uitvak te bereiken. 21' - Corner Eagles (1-0) Edvardsen versiert de volgende hoekschop voor Go Ahead. James meldt zich weer aan de rechterkant, maar krult 'm in de handen van Dupé. 20' - De Busser (1-0) Nu wordt Nice weer gevaarlijk, De Busser komt uit en heeft de bal niet klem, dan weer wel en krijgt dan een vrije trap mee omdat Coveia iets te enthousiast doorging op de Belgische sluitpost. 19' - Kans Sivertsen (1-0) Een mooie indraaiende voorzet belandt bij de tweede paal, waar Sivertsen via de grond in het zijnet kopt. Daar had meer in gezeten voor Go Ahead! Laad meer