LIVE Europa League | Gouveia bezorgt Go Ahead vlak voor rust volgende domper in Nice

Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
22 januari 2026, 20:55   Bijgewerkt: 21:44

Go Ahead Eagles gaat in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice, dat aan een zeer teleurstellende campagne bezig is. De Zuid-Franse club staat als enige van de 36 clubs nog op nul punten en is daarmee troosteloos hekkensluiter. Lukt het Go Ahead om te midden van alle transfergeruchten van deze week de drie punten mee te nemen uit Frankrijk? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in stadion Allianz Riviera, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OGC Nice - Go Ahead Eagles.

LIVE Europa League: OGC Nice - Go Ahead Eagles

3m geleden

21:50

RUST: Go Ahead in problemen

Meteen daarna zit de eerste helft erop. Go Ahead speelt een aardige eerste helft en dwint een aantal kansen af om te scoren, maar laat dat na. Slordigheden achterin worden door Nice wél afgestraft, en dus staat de thuisploeg halverwege met 2-0 voor. 

4m geleden

21:49

45+1' - Kans Edvardsen (2-0)

Edvardsen probeert het nog in de blessuretijd, maar krult de bal met veel gevoel op het dak van het doel.

6m geleden

21:47

Vervelende beelden

9m geleden

21:44

⚽ 41'- Gouveia scoort (2-0)

Wat een pegel! Gouveia krijgt de bal en haalt dan van dik twintig meter uit. Via de binnenkant van de paal slaat zijn schot binnen: Nice komt op 2-0 tegen Go Ahead.

11m geleden

21:42

40' - Meulensteen belangrijk (1-0)

Nice komt er razendsnel uit, maar Meulensteen kan onderscheppen voordat Carlos kan worden bereikt. Nuttig.

14m geleden

21:40

38' - Weggekopt (1-0)

James ruimt op met het hoofd, maar Nice heeft de bal snel weer in bezit.

15m geleden

21:39

36' - Schot Gouveia (1-0)

Gouveia probeert het van afstand, maar zijn inzet gaat via een Eagles-been naast. Corner voor de thuisploeg, terwijl de rust op de tribunes lijkt wedergekeerd.

17m geleden

21:36

33' - Go Ahead blijft aandringen (1-0)

Go Ahead is op zoek naar de gelijkmaker, na die twee grote kansen van zonet komt Sivertsen tot een matige voorzet en daarna begaat hij een overtreding.

21m geleden

21:32

30' - Grote kans Go Ahead! (1-0)

Pfff, hij wil er niet in voor Go Ahead. Eerst kopt Kramer al vallend uit een hoekschop op de verre paal, daarna krijgt Edvardsen de rebound er ook niet in.

24m geleden

21:29

🟨27'- Geel Twigt (1-0)

Een stevige tackle van Twigt op het middenveld, dat komt hem op het eerste geel van de wedstrijd te staan.

26m geleden

21:27

26' - Meer beelden (1-0)

27m geleden

21:26

23' - Onrust op de tribunes... (1-0)

De regie houdt het buiten beeld voor de tv-kijker, maar de Nice-supporters proberen het uitvak te bereiken. 

29m geleden

21:24

21' - Corner Eagles (1-0)

Edvardsen versiert de volgende hoekschop voor Go Ahead. James meldt zich weer aan de rechterkant, maar krult 'm in de handen van Dupé. 

31m geleden

21:22

20' - De Busser (1-0)

Nu wordt Nice weer gevaarlijk, De Busser komt uit en heeft de bal niet klem, dan weer wel en krijgt dan een vrije trap mee omdat Coveia iets te enthousiast doorging op de Belgische sluitpost.

32m geleden

21:21

19' - Kans Sivertsen (1-0)

Een mooie indraaiende voorzet belandt bij de tweede paal, waar Sivertsen via de grond in het zijnet kopt. Daar had meer in gezeten voor Go Ahead!

Nice - Go Ahead

Nice
21:00
Go Ahead Eagles
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

