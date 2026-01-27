Peter Bosz ziet geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de koers van PSV. Na het gelijkspel tegen NAC Breda reageert de oefenmeester in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport stellig op de kritiek die na de afgelopen wedstrijden is ontstaan. Volgens Bosz wordt er te snel gesproken over structurele problemen en is er geen sprake van paniek, ondanks de mindere resultaten van de afgelopen week.

PSV verloor vorige week kansloos van Newcastle United in de Champions League (3-0) en hield zaterdagavond ternauwernood een punt over aan de thuiswedstrijd tegen NAC Breda in de competitie. Uitgerekend in deze fase wacht woensdag een cruciale krachtmeting met Bayern München in de Champions League. Alleen bij winst is PSV zeker van plaatsing voor de tussenronde van de Champions League.

Bosz wil niets weten van een dreigend ‘dipje’, ondanks de recente resultaten en de herinneringen aan vorig seizoen, toen PSV na een sterke periode volledig instortte en alleen dankzij het late falen van Ajax in de titelrace bleef.

Geen sprake van paniek bij PSV

"Omdat ik de jongens iedere dag meemaak", verklaart Bosz zijn vertrouwen. "Wat er vorig jaar gebeurde, zag ik eigenlijk al aan het begin van dat seizoen aankomen. Het heeft alleen heel lang geduurd voordat het daar was."

"Dat had te maken met hoe we terugkwamen van vakantie, jongens hadden weinig vakantie wegens het EK dat er toen was. De manier waarop er getraind werd, slappe hap. En dan voel je aankomen dat dat weleens kan gebeuren."

Volgens Bosz is die situatie nu 'totaal niet aan de orde'. "We trainen goed, er is scherpte en spelers zijn er enorm mee bezig. Dus nee hoor, totaal niet."

Wanneer Vahle hem vervolgens vraagt of de repeterende fouten in de opbouw van de afgelopen week hem zorgen baren, reageert Bosz fel: "Ja... Dat vind ik, en dat meen ik echt, grote onzin."

"We hebben zestien punten losgestaan, omdat we een manier van voetballen hebben wat schijnbaar werkt. Daar hoort dit bij. Dat het een keer niet goed gaat, dat kan gebeuren. En als het in een week twee keer gebeurt, kan iedereen in paniek zijn, maar dat zijn wij niet."

"Wij zijn zo ver voorgekomen op de andere ploegen, omdat we dit onderdeel juist erg goed beheersen. En wij niet de ploeg zijn die die lange ballen gaat spelen, want dat past niet bij ons. Dus we moeten ons vooral niet van de wijs laten brengen. Vooral hiermee doorgaan."

Bosz sluit af met een duidelijke reactie op de kritiek: "Weet je, we hebben, ik dacht, veertien keer op rij gewonnen in de competitie (dertien, red.). En dan speel je een keer gelijk. En dan moet opeens alles op de schop? Dan doen we dingen niet goed? Joh, lachwekkend. Hou op!"