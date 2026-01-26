Robin Hensgens is de gebeten hond na het afgelopen voetbalweekend in de Eredivisie. De scheidsrechter maakte een enorme fout tijdens het duel tussen Telstar en AZ (0-1), door een overduidelijke overtreding van Jeroen Zoet op Kay Tejan over het hoofd te zien. Volgens Mike Verweij staat de arbiter er niet goed op in Zeist en zou hij geschorst moeten worden.

Bij een 0-1-tussenstand leek Telstar op weg naar een grote kans, maar die werd de spits ontnomen door Zoet. De goalie van AZ hing duidelijk aan het shirt van de aanvaller, maar kwam er verrassend mee weg. Ook videoscheidsrechters Marc Nagtegaal (VAR) en Erwin Zeinstra (AVAR) zagen de overtreding door de vingers, tot onbegrip van Anthony Correia – de trainer van Telstar.

Ook bij Kick-off heerst er verbazing over de beslissing. “Scheidsrechter Hensgens, die is sinds kort international… In Zeist snapt daar werkelijk waar helemaal niemand iets van”, begint Mike Verweij tijdens de podcast. “Maar hij staat er kennelijk goed op bij de mensen van de UEFA. Maar die man kan gewoon niet fluiten”, vervolgt de journalist.

“En VAR Nagtegaal was denk ik even koffie halen of naar de wc, maar dat je hier geen penalty voor geeft… stop er dan maar mee. Het zou nou een keer goed zijn als scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen die gasten gewoon een wedstrijd of vijf gaat schorsen. Dít kan gewoon beslissend zijn in de degradatiestrijd”, pleit Verweij.