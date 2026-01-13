Een paar supporters van Telstar hadden het zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen Ajax (2-3 nederlaag) gemunt op . De bondscoach was aanwezig om zijn zoon te bekijken, maar kreeg vanaf de tribune commentaar te verduren vanwege het spel van de Telstar-doelman.

Dat vertelt Frans Thomése, een van de makers van de Hard Gras Podcast, in de nieuwste aflevering van de wekelijkse podcast. Thomése zat op de hoofdtribune en maakte van dichtbij mee wat er in Velsen-Zuid gebeurde. “Ik zat naast de commentator van ESPN en schuin achter Ronald Koeman en Sjaak Swart. Keeper Ronald Koeman was weer met zijn oude kuren bezig, met een paar blunders”, aldus Thomése, die onder meer doelt op de openingstreffer van Ajax.

Bij die goal werd Koeman verrast door een schot van Oscar Gloukh, dat van richting werd veranderd door Jochem Ritmeester van der Kamp. Hoewel het niet direct een fout van de doelman was, richtte een deel van het Telstar-publiek zich volgens Thomése toch met woorden tegen de bondscoach van het Nederlands elftal. “Dat merk je in zo’n stadion. Ik zag mensen een paar rijen verderop roepen: Je moet hem beter opvoeden", onthult Thomése.

De 67-jarige schrijver genoot desondanks van het duel tussen de promovendus en Ajax. “Het was een hele leuke wedstrijd. Ajax was in de eerste helft erg goed, maar toen Youri Regeer hard uit de wedstrijd werd geschopt, veranderde alles.”