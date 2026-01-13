Live voetbal

Telstar-supporters richten zich tijdens duel met Ajax op Ronald Koeman

Ronald Koeman
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
13 januari 2026, 13:39

Een paar supporters van Telstar hadden het zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen Ajax (2-3 nederlaag) gemunt op Ronald Koeman. De bondscoach was aanwezig om zijn zoon te bekijken, maar kreeg vanaf de tribune commentaar te verduren vanwege het spel van de Telstar-doelman.

Dat vertelt Frans Thomése, een van de makers van de Hard Gras Podcast, in de nieuwste aflevering van de wekelijkse podcast. Thomése zat op de hoofdtribune en maakte van dichtbij mee wat er in Velsen-Zuid gebeurde. “Ik zat naast de commentator van ESPN en schuin achter Ronald Koeman en Sjaak Swart. Keeper Ronald Koeman was weer met zijn oude kuren bezig, met een paar blunders”, aldus Thomése, die onder meer doelt op de openingstreffer van Ajax.

Bij die goal werd Koeman verrast door een schot van Oscar Gloukh, dat van richting werd veranderd door Jochem Ritmeester van der Kamp. Hoewel het niet direct een fout van de doelman was, richtte een deel van het Telstar-publiek zich volgens Thomése toch met woorden tegen de bondscoach van het Nederlands elftal. “Dat merk je in zo’n stadion. Ik zag mensen een paar rijen verderop roepen: Je moet hem beter opvoeden", onthult Thomése.

De 67-jarige schrijver genoot desondanks van het duel tussen de promovendus en Ajax. “Het was een hele leuke wedstrijd. Ajax was in de eerste helft erg goed, maar toen Youri Regeer hard uit de wedstrijd werd geschopt, veranderde alles.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
461 Reacties
604 Dagen lid
614 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman moet Koeman selecteren voor het WK. Zowel vader als zoon krijgen slechts 1 keer deze kans. Doet hij dit dan zullen een handvol mensen commentaar leveren. Selecteert hij hem niet dan zal hij dit de rest van zijn leven, oa op feestjes, kerst oud-en nieuw dit blijven horen. Je moet niet, al is dit best belangrijk, kijken naar kwaliteit, maar ook wie past en zal geen heibel schoppen als hij alle wedstrijden op de tribune moet plaatsnemen. Dit is mijn pleidooi voor de beste Nederlandse keeper op de Nederlandse velden

infielder
282 Reacties
1.019 Dagen lid
1.316 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoor wel wat je zegt maar wie vind je dat er dan moet afvallen? Want de bestaande keepers die doen het ook erg goed bij hun club. Ik vond Koeman best goed het hele seizoen maar afgelopen wedstrijd speelde hij niet goed.

LesserMagic
35 Reacties
1.204 Dagen lid
131 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"Ik zag mensen een paar rijen verderop roepen: Je moet hem beter opvoeden" Dan ben je ook wel triest, hoor.

CG
2.981 Reacties
903 Dagen lid
13.568 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij moet nog véél beter worden. Hij zit (mogelijk nog) in zijn ontwikkeling.

Vrij Dag
461 Reacties
604 Dagen lid
614 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman moet Koeman selecteren voor het WK. Zowel vader als zoon krijgen slechts 1 keer deze kans. Doet hij dit dan zullen een handvol mensen commentaar leveren. Selecteert hij hem niet dan zal hij dit de rest van zijn leven, oa op feestjes, kerst oud-en nieuw dit blijven horen. Je moet niet, al is dit best belangrijk, kijken naar kwaliteit, maar ook wie past en zal geen heibel schoppen als hij alle wedstrijden op de tribune moet plaatsnemen. Dit is mijn pleidooi voor de beste Nederlandse keeper op de Nederlandse velden

infielder
282 Reacties
1.019 Dagen lid
1.316 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoor wel wat je zegt maar wie vind je dat er dan moet afvallen? Want de bestaande keepers die doen het ook erg goed bij hun club. Ik vond Koeman best goed het hele seizoen maar afgelopen wedstrijd speelde hij niet goed.

LesserMagic
35 Reacties
1.204 Dagen lid
131 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"Ik zag mensen een paar rijen verderop roepen: Je moet hem beter opvoeden" Dan ben je ook wel triest, hoor.

CG
2.981 Reacties
903 Dagen lid
13.568 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij moet nog véél beter worden. Hij zit (mogelijk nog) in zijn ontwikkeling.

Telstar - Ajax

Telstar
2 - 3
Ajax
Gespeeld op 11 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
18
0
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
18
-17
20
14
Excelsior
17
-15
19
15
Telstar
18
-8
15
16
NAC
18
-10
14
17
Volendam
18
-13
14

Complete Stand

