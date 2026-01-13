Een paar supporters van Telstar hadden het zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen Ajax (2-3 nederlaag) gemunt op Ronald Koeman. De bondscoach was aanwezig om zijn zoon te bekijken, maar kreeg vanaf de tribune commentaar te verduren vanwege het spel van de Telstar-doelman.
Dat vertelt Frans Thomése, een van de makers van de Hard Gras Podcast, in de nieuwste aflevering van de wekelijkse podcast. Thomése zat op de hoofdtribune en maakte van dichtbij mee wat er in Velsen-Zuid gebeurde. “Ik zat naast de commentator van ESPN en schuin achter Ronald Koeman en Sjaak Swart. Keeper Ronald Koeman was weer met zijn oude kuren bezig, met een paar blunders”, aldus Thomése, die onder meer doelt op de openingstreffer van Ajax.
Bij die goal werd Koeman verrast door een schot van Oscar Gloukh, dat van richting werd veranderd door Jochem Ritmeester van der Kamp. Hoewel het niet direct een fout van de doelman was, richtte een deel van het Telstar-publiek zich volgens Thomése toch met woorden tegen de bondscoach van het Nederlands elftal. “Dat merk je in zo’n stadion. Ik zag mensen een paar rijen verderop roepen: Je moet hem beter opvoeden", onthult Thomése.
De 67-jarige schrijver genoot desondanks van het duel tussen de promovendus en Ajax. “Het was een hele leuke wedstrijd. Ajax was in de eerste helft erg goed, maar toen Youri Regeer hard uit de wedstrijd werd geschopt, veranderde alles.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Koeman moet Koeman selecteren voor het WK. Zowel vader als zoon krijgen slechts 1 keer deze kans. Doet hij dit dan zullen een handvol mensen commentaar leveren. Selecteert hij hem niet dan zal hij dit de rest van zijn leven, oa op feestjes, kerst oud-en nieuw dit blijven horen. Je moet niet, al is dit best belangrijk, kijken naar kwaliteit, maar ook wie past en zal geen heibel schoppen als hij alle wedstrijden op de tribune moet plaatsnemen. Dit is mijn pleidooi voor de beste Nederlandse keeper op de Nederlandse velden
Ik hoor wel wat je zegt maar wie vind je dat er dan moet afvallen? Want de bestaande keepers die doen het ook erg goed bij hun club. Ik vond Koeman best goed het hele seizoen maar afgelopen wedstrijd speelde hij niet goed.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Koeman moet Koeman selecteren voor het WK. Zowel vader als zoon krijgen slechts 1 keer deze kans. Doet hij dit dan zullen een handvol mensen commentaar leveren. Selecteert hij hem niet dan zal hij dit de rest van zijn leven, oa op feestjes, kerst oud-en nieuw dit blijven horen. Je moet niet, al is dit best belangrijk, kijken naar kwaliteit, maar ook wie past en zal geen heibel schoppen als hij alle wedstrijden op de tribune moet plaatsnemen. Dit is mijn pleidooi voor de beste Nederlandse keeper op de Nederlandse velden
Ik hoor wel wat je zegt maar wie vind je dat er dan moet afvallen? Want de bestaande keepers die doen het ook erg goed bij hun club. Ik vond Koeman best goed het hele seizoen maar afgelopen wedstrijd speelde hij niet goed.