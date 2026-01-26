Danny Koevermans heeft zich geërgerd aan het interview van bij RTV Noord na het duel tussen FC Groningen en Fortuna Sittard (1-2). De doelman van Groningen haalde zondagmiddag hard uit naar de speelstijl van trainer Danny Buijs, maar moet volgens de ESPN-analist ‘zijn mond houden’.

De Trots van het Noorden ging zondagmiddag in de eigen Euroborg ten onder tegen Fortuna. De frustratie zat er flink in bij Vaessen, die zich na afloop opwond over de spelopvatting van de Limburgers. “Dit is het antivoetbal van Buijs. Daar stoor ik mij aan”, sprak de goalie. “Ik zou niet voor zo’n ploeg willen spelen, dan wil je je contract verscheuren. Ga gewoon lekker voetballen man!”, haalde hij eveneens uit.

‘Vaessen moet zijn mond houden’

Bij Bellen Met … wil analist Koevermans nog wel iets kwijt over de uitspraken van Vaessen. “Die hoor ik gisteren na afloop van de wedstrijd vertellen dat Fortuna Sittard antivoetbal speelt en dat hij zijn contract zou inleveren als hij in zo’n elftal zou spelen. Dan denk ik echt: je moet je mond houden. Fortuna speelt voetbal op een andere manier en dan is het aan jou om je daartegen te wapenen”, begint De Koef.

“Wat een onzin. Het is niet zo dat de spelers van Fortuna valsspelen en de bal in hun handen pakken, toch? Ze trekken gewoon hun voetbalschoenen aan en spelen een voetbalwedstrijd. Dat hij het minder leuk vindt om naar te kijken, doet er niet toe”, vervolgt de oud-spits.

Koevermans ‘kijkt ook liever naar ploegen als PSV en NEC’, geeft hij toe. “Maar hoe zij (Fortuna Sittard, red.) dit doen, is gewoon hartstikke knap. Ik vind dat je respect moet hebben voor de tegenstander, ook als ze meer de nadruk leggen op de organisatie”, sluit hij af.