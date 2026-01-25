heeft geen goed woord over voor het Fortuna Sittard van Danny Buijs. De sluitpost van FC Groningen, dat zondag in de eigen Euroborg met 1-2 verloor van de Limburgers, spreekt van 'anti-voetbal' en bezweert dat hijzelf nooit met een dergelijke spelopvatting op het veld zou willen staan.

FC Groningen won eerder dit seizoen nog met 1-2 in Sittard, maar kreeg zondagmiddag met dezelfde cijfers klop van Fortuna. Dies Janse zette De Trots van het Noorden nog wel vroeg op voorsprong, maar Kaj Sierhuis (ex-FC Groningen) maakte al snel gelijk en Lance Duijvestijn tekende nog voor rust met een bekeken kopbal voor de beslissing: 1-2.

Vaessen windt zich na afloop van de wedstrijd enorm op over de spelopvatting van Fortuna: "Dit is het anti-voetbal van Buijs. Daar stoor ik mij aan", klinkt het voor de camera's van RTV Noord. De doelman spreekt vervolgens het vermoeden uit dat Fortuna 'niet de kwaliteiten heeft om te voetballen' en stelt: "Ik zou niet voor zo'n ploeg willen spelen, dan wil je je contract verscheuren. Ga gewoon lekker voetballen man!"

'Er hadden wel acht of negen minuten bij gemogen'

Niet alleen Buijs en Fortuna krijgen er van langs van Vaessen, ook arbiter Ingmar Oostrom moet het bij de keeper ontgelden. "Die geeft vijf minuten blessuretijd. Ik heb het bijgehouden, er hadden wel acht of negen minuten bij gemogen." Toch wil Vaessen niet alle verantwoordelijkheid voor de nederlaag afschuiven op de tegenstander en de moeizaam fluitende Oostrom: "Misschien had hij een slechte dag. Maar dat hadden wij ook", beseft de keeper.