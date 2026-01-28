FC Utrecht krijgt een financiële compensatie na de veelbesproken Europa League-kwestie rond het opstellen van door Olympique Lyon. De Domstedelingen hebben woensdag een schikking getroffen met zowel de Franse club als de UEFA, waarmee het juridisch traject definitief is afgesloten.

De zaak draaide om het Europa League-duel eind september in Stadion Galgenwaard, waarin FC Utrecht met 0-1 verloor van Olympique Lyon. De enige treffer van die avond werd gemaakt door Tanner Tessmann, na een assist van Ghezzal. Juist dat detail leidde later tot opschudding, omdat de buitenspeler volgens FC Utrecht niet speelgerechtigd zou zijn geweest.

Onregelmatigheid rond registratie Ghezzal

Artikel gaat verder onder video

Ghezzal tekende pas op 5 september zijn contract bij Lyon, terwijl de deadline voor inschrijving voor de Europa League op 2 september lag. FC Utrecht stapte daarop naar de UEFA, die de zaak in eerste instantie afwees. De Utrechters lieten het daar niet bij zitten, waarna het dossier uiteindelijk belandde bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Het CAS verplichtte de UEFA vervolgens een formeel disciplinair onderzoek te beginnen. Maar inmiddels hebben de betrokken partijen een akkoord bereikt. Daarmee is de arbitrageprocedure beëindigd en ontvangt FC Utrecht een financiële vergoeding. Over de exacte hoogte daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Geen sportieve gevolgen meer

Sportief gezien verandert de schikking niets aan de Europese campagne van FC Utrecht. De ploeg verzamelde tot dusver slechts één punt in de competitiefase en is al uitgeschakeld. Zelfs een hypothetische toekenning van drie extra punten had geen uitzicht meer geboden op de volgende ronde. Lyon daarentegen staat met nog één speelronde te gaan bovenaan en is al verzekerd van de achtste finales.

FC Utrecht richt zich inmiddels op de resterende Europese verplichtingen en gaat donderdag op bezoek bij Celtic.