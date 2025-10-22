Live voetbal

Olympique Lyon gebruikte niet-speelgerechtigde speler tegen FC Utrecht

Dominic Mostert
22 oktober 2025, 22:25

FC Utrecht heeft bij de UEFA officieel een klacht ingediend tegen Olympique Lyon. De Domstedelingen stellen dat Rachid Ghezzal, de speler die de beslissende assist gaf in het Europa League-duel in De Galgenwaard, niet speelgerechtigd was.

De UEFA bevestigt het onderzoek tegenover het Franse Le Dauphiné Libéré. Utrecht verloor op 25 september met 0-1 van Lyon door een doelpunt van Tanner Tessmann. Ghezzal gaf de assist, maar volgens de UEFA had de Algerijnse vleugelspeler op dat moment nog helemaal niet mogen meespelen.

“Wij bevestigen dat de speler Rachid Ghezzal, overeenkomstig artikel 31 van het competitiereglement van de UEFA Europa League, pas vanaf de volgende registratieperiode mag deelnemen aan UEFA-clubcompetities”, aldus een verklaring van de bond, geciteerd door de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

Lyon werd volgens datzelfde medium pas na de wedstrijd tegen Utrecht officieel op de hoogte gebracht van de fout. Dat gebeurde vlak voor de volgende wedstrijd tegen Red Bull Salzburg op 2 oktober.

UEFA start disciplinair onderzoek

Omdat Ghezzal mogelijk onrechtmatig is ingezet, voelt FC Utrecht zich ernstig benadeeld en heeft de club een formele klacht ingediend. De UEFA bevestigt inmiddels dat er een disciplinair onderzoek loopt naar de zaak. Volgens Voetbal International is het dossier nog in behandeling.

Ondertussen bereidt FC Utrecht zich voor op het volgende Europa League-duel: donderdag wacht SC Freiburg, dat om 21.00 uur de tegenstander is in Duitsland.

