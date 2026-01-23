Live voetbal

KRC Genk deelt statement na 'buitensporig politiegeweld' in Utrecht

FC Utrecht KRC Genk Politie
Foto: © Imago
23 januari 2026, 08:14   Bijgewerkt: 08:38

KRC Genk heeft een statement gepubliceerd naar aanleiding van de ongeregeldheden die donderdagavond plaatsvonden voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht. De Belgische club is kritisch op de gang van zaken in de Domstad.

Het uitvak, gevuld met meegereisde Belgische supporters, moest vlak voor de aftrap worden ontruimd. Supporters waren vermoedelijk uit frustratie over het lange wachten zonder fouillering het stadion binnengekomen, wat niet is toegestaan.

De mobiele eenheid greep vervolgens in en veegde het hele uitvak leeg, waarna de wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk (0-2) pas rond 21.50 uur kon beginnen. Op de clubwebsite blikt Genk in een statement terug op de bewogen avond. "De club betreurt ten zeerste dat 1.200 trouwe Genkies niet aanwezig konden zijn bij een mooie Europese uitoverwinning en onnodig urenlang op de bus vastzaten", valt er te lezen.

KRC Genk vervolgt: "Ondertussen stelt de club alles in het werk om meer zicht te krijgen op de gebeurtenissen in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Utrecht. Sindsdien bereiken ons beelden en berichten die blijk geven van onnodig en buitensporig politioneel geweld. Dit disproportionele optreden van de lokale autoriteiten richting onschuldige KRC Genk-supporters veroordeelt de club ten stelligste. Deze feiten zullen worden meegenomen in het verdere onderzoek en de evaluatie. De club zal dit bovendien escaleren bij de stad Utrecht."

Tegelijkertijd is Genk ook kritisch richting de eigen aanhang. "Voor aanvang van de wedstrijd tegen FC Utrecht waren er onregelmatigheden bij de toegangscontrole, waardoor enkele tientallen supporters van KRC Genk zonder controle het uitvak binnendrongen. Daarbij werd door enkelen geweld gebruikt. Ook zijn er ernstige vernielingen aangericht aan toiletten en stoeltjes in het bezoekersvak. KRC Genk veroordeelt het gedrag van deze kleine minderheid supporters."

Utrecht - Genk

FC Utrecht
0 - 2
KRC Genk
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
7
7
18
3
Freiburg
7
7
17
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Midtjylland
7
8
16
5
Braga
7
6
16
6
Roma
7
7
15
7
Ferencváros
7
5
15
8
Betis
7
5
14
9
Porto
7
4
14
10
Genk
7
3
13
11
Crvena zvezda
7
1
13
12
PAOK
7
5
12
13
Stuttgart
7
5
12
14
Celta
7
4
12
15
Bologna
7
4
12
16
Nottm Forest
7
4
11
17
Plzeň
7
4
11
18
Fenerbahçe
7
3
11
19
Panathinaikos
7
2
11
20
Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
Lille
7
2
9
22
Brann
7
-1
9
23
Young Boys
7
-5
9
24
Celtic
7
-4
8
25
Ludogorets
7
-4
7
26
Feyenoord
7
-3
6
27
Basel
7
-3
6
28
Salzburg
7
-4
6
29
FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead
7
-8
6
31
Rangers
7
-7
4
32
Sturm
7
-7
4
33
Nice
7
-7
3
34
Utrecht
7
-8
1
35
Malmö
7
-10
1
36
Maccabi TA
7
-17
1

Complete Stand

