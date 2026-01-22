keert terug in de Eredivisie. De Zweedse buitenspeler maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Utrecht. Dat meldt verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf, na eerdere berichtgeving in Zweden.

Het Zweedse medium Fotbollskanalen wist donderdagochtend te melden dat Karlsson op weg is naar Utrecht. De voormalig speler van AZ komt momenteel op huurbasis uit voor het Schotse Aberdeen, maar dat contract wordt voortijdig beëindigd. Vervolgens zal hij spoedig een contract tekenen bij FC Utrecht in Stadion Galgenwaard.

Het is echter niet zo dat Karlsson het afgelopen halfjaar niet in actie is gekomen voor Aberdeen. Hij speelde achttien wedstrijden en kwam daarin vijf keer tot scoren bij de club, die momenteel teleurstellend achtste staat in de Premiership.

Omdat Karlsson de nodige speelminuten maakt, is zijn vertrek bij Aberdeen opvallend. Volgens de Zweedse media heeft het te maken met het ontslag van Jimmy Thelin, de Zweedse trainer van de club. Nu Thelin is vertrokken, zou ook Karlsson zijn koffers willen pakken.

FC Utrecht is druk doende om zich te versterken met Jesper Karlsson (ex-AZ). De berichten uit Zweden daarover kloppen. De Zweedse aanvaller is momenteel door Bologna verhuurd aan Aberdeen, maar FC Utrecht hoopt op korte termijn de komst van Karlsson op huurbasis af te ronden. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 22, 2026