Jesper Karlsson nadert akkoord met FC Utrecht over terugkeer in Eredivisie

Jesper Karlsson
Foto: © Imago
22 januari 2026, 11:44   Bijgewerkt: 12:01

Jesper Karlsson keert terug in de Eredivisie. De Zweedse buitenspeler maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Utrecht. Dat meldt verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf, na eerdere berichtgeving in Zweden.

Het Zweedse medium Fotbollskanalen wist donderdagochtend te melden dat Karlsson op weg is naar Utrecht. De voormalig speler van AZ komt momenteel op huurbasis uit voor het Schotse Aberdeen, maar dat contract wordt voortijdig beëindigd. Vervolgens zal hij spoedig een contract tekenen bij FC Utrecht in Stadion Galgenwaard.

Het is echter niet zo dat Karlsson het afgelopen halfjaar niet in actie is gekomen voor Aberdeen. Hij speelde achttien wedstrijden en kwam daarin vijf keer tot scoren bij de club, die momenteel teleurstellend achtste staat in de Premiership.

Omdat Karlsson de nodige speelminuten maakt, is zijn vertrek bij Aberdeen opvallend. Volgens de Zweedse media heeft het te maken met het ontslag van Jimmy Thelin, de Zweedse trainer van de club. Nu Thelin is vertrokken, zou ook Karlsson zijn koffers willen pakken.

dilima1966
3.084 Reacties
955 Dagen lid
16.135 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had gehoopt dat ajax werk zou maken van jesper bij az een geweldige speler was dat

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
447 Reacties
1.013 Dagen lid
5.233 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nood is wel hoog bij Utrecht.

Jesper Karlsson

Jesper Karlsson
Aberdeen
Team: Aberdeen
Leeftijd: 27 jaar (25 jul. 1998)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bologna
0
0
2025/2026
Aberdeen
18
5
2024/2025
Lecce
13
1
2023/2024
Bologna
7
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Sparta
19
-10
29
9
Heerenveen
19
1
24
10
Utrecht
18
4
23
11
PEC
19
-15
23
12
Fortuna
19
-5
22

