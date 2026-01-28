is in de eerste helft van de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayern München een grote sta-in-de-weg voor de Eindhovenaren. De 22-jarige doelman, die woensdagavond onder de lat staat bij de Duitsers, verrichtte drie uitstekende reddingen en hield PSV daarmee van scoren af.

In de achtste en laatste wedstrijd van de competitiefase van de Champions League treedt Bayern met een aantal reservespelers aan tegen PSV. Onder meer Urbig krijgt de voorkeur boven Manuel Neuer. Die keuze van trainer Vincent Kompany pakt tot dusver uitstekend uit.

Artikel gaat verder onder video

De 22-jarige keeper, die in het seizoen 2024/25 door Bayern werd overgenomen van FC Köln, hield PSV liefst drie keer van het scoren af. Zijn eerste wereldredding verrichtte hij op een geplaatst schot van Joey Veerman, dat hij katachtig uit zijn doel ranselde. Vlak voor rust onderscheidde Urbig zich opnieuw – en zelfs twee keer.

Tussen de veertigste en 45ste minuut hield de Duitser PSV-aanvaller Ivan Perišić tweemaal van het scoren af. De Kroaat beproefde zijn geluk beide keren met een kopbal, maar de goalie redde telkens uitstekend. Op X krijgt Urbig dan ook veel lof en zelfs een tien als rapportcijfer.