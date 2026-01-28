Live voetbal 1

Veelzeggend: Bayern-keeper Urbig krijgt een 10 na eerste helft tegen PSV

PSV Bayern München opkomst
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
28 januari 2026, 21:56   Bijgewerkt: 22:04

Jonas Urbig is in de eerste helft van de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayern München een grote sta-in-de-weg voor de Eindhovenaren. De 22-jarige doelman, die woensdagavond onder de lat staat bij de Duitsers, verrichtte drie uitstekende reddingen en hield PSV daarmee van scoren af.

In de achtste en laatste wedstrijd van de competitiefase van de Champions League treedt Bayern met een aantal reservespelers aan tegen PSV. Onder meer Urbig krijgt de voorkeur boven Manuel Neuer. Die keuze van trainer Vincent Kompany pakt tot dusver uitstekend uit.

Artikel gaat verder onder video

De 22-jarige keeper, die in het seizoen 2024/25 door Bayern werd overgenomen van FC Köln, hield PSV liefst drie keer van het scoren af. Zijn eerste wereldredding verrichtte hij op een geplaatst schot van Joey Veerman, dat hij katachtig uit zijn doel ranselde. Vlak voor rust onderscheidde Urbig zich opnieuw – en zelfs twee keer.

Tussen de veertigste en 45ste minuut hield de Duitser PSV-aanvaller Ivan Perišić tweemaal van het scoren af. De Kroaat beproefde zijn geluk beide keren met een kopbal, maar de goalie redde telkens uitstekend. Op X krijgt Urbig dan ook veel lof en zelfs een tien als rapportcijfer.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vincent Kompany en Peter Bosz

Tegenvaller voor PSV: Bayern München komt met sterrenensemble naar Eindhoven

  • Gisteren, 19:20
  • Gisteren, 19:20
Ajax-trainer Fred Grim

Fred Grim verward door vraag van Griekse journalist op persconferentie Ajax

  • Gisteren, 18:08
  • Gisteren, 18:08
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz wil niets weten van paniekzaaiers: 'Joh, lachwekkend, Hou op'

  • Gisteren, 17:32
  • Gisteren, 17:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Bayern München

PSV
1 - 2
Bayern München
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jonas Urbig

Jonas Urbig
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 22 jaar (8 aug. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
4
0
2024/2025
Bayern München
8
0
2024/2025
Köln
10
0
2023/2024
Greuther Fürth
33
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
7
18
21
2
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool
7
6
15
5
Spurs
7
8
14
6
Paris SG
7
10
13
7
Newcastle
7
10
13
8
Chelsea
7
6
13
9
Barcelona
7
5
13
10
Sporting
7
5
13
11
Man City
7
4
13
12
Atlético
7
3
13
13
Atalanta
7
1
13
14
Inter
7
6
12
15
Juventus
7
4
12
16
Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray
7
0
10
18
Qarabağ
7
-2
10
19
Marseille
7
0
9
20
Leverkusen
7
-4
9
21
Monaco
7
-6
9
22
PSV
7
1
8
23
Athletic
7
-4
8
24
Olympiakos
7
-5
8
25
Napoli
7
-5
8
26
København
7
-6
8
27
Club Brugge
7
-5
7
28
Bodø/Glimt
7
-2
6
29
Benfica
7
-4
6
30
Pafos
7
-6
6
31
R. Union SG
7
-10
6
32
Ajax
7
-12
6
33
Frankfurt
7
-9
4
34
Slavia
7
-11
3
35
Villarreal
7
-10
1
36
Kairat
7
-14
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel