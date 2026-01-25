Ontgoocheling in Utrecht: late penalty wordt teruggedraaid, hoofdrol voor Drommel

FC Utrecht heeft zondag een thuisnederlaag geleden tegen Sparta Rotterdam. In een wedstrijd waarin de ploeg van Ron Jans vooral voor rust het initiatief had, trok Sparta met een minimale overwinning (0-1) aan het langste eind. De beslissing viel al vroeg in de wedstrijd. Utrecht heeft nu al zeven opeenvolgende wedstrijden niet gewonnen in de Eredivisie, terwijl Sparta juist de vierde overwinning op rij boekte.

Na een aftastende openingsfase was het Sparta dat na zeven minuten toesloeg. Een Utrechtse corner leverde niets op, waarna de Rotterdammers razendsnel omschakelden. Shunsuke Mito rondde de counter koelbloedig af en liet doelman Vasilis Barkas kansloos: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht herstelde zich snel van die tik en nam het heft stevig in handen. De thuisploeg kreeg kansen genoeg om de stand gelijk te trekken. Een schitterende volley van debutant Jesper Karlsson werd knap gekeerd door Joël Drommel, terwijl Dani de Wit en Can Bozdogan hun vizier niet op scherp hadden staan. Het zat Utrecht bovendien niet mee: een treffer in de rebound werd afgekeurd wegens buitenspel en een vrije trap van Souffian el Karouani eindigde eveneens in de handen van Drommel.

Na rust door de ondergrens

Waar het spelbeeld voor rust hoopgevend was, kwam FC Utrecht beroerd uit de kleedkamer. Het tempo zakte weg, het balverlies nam toe en van een verzorgde opbouw was nauwelijks sprake. Sparta hoefde weinig energie te verspillen om overeind te blijven en loerde vooral op momenten om de wedstrijd te controleren.

Ron Jans probeerde met wissels het tij te keren, maar de mogelijkheden waren beperkt. Zonder de geblesseerde spitsen Sébastien Haller en David Min, en met Noah Ohio inmiddels verhuurd, ontbrak het aan stootkracht voorin. Het publiek in de Galgenwaard riep om ‘alles of niets’, maar echte aanknopingspunten bleven schaars.

Penalty ingetrokken

In de slotfase kreeg Utrecht alsnog twee enorme kansen. Adrian Blake zag zijn inzet op de lat uiteen spatten en even later kopte Dani de Wit naast. Ook Miguel Rodríguez kreeg de bal nog voor zijn voeten, maar zijn poging was tekenend voor de tweede helft: een afzwaaier zonder overtuiging.

In de eerste minuut van de blessuretijd plukte Drommel een lange bal van Zechiël uit de lucht. Bij het landen raakte hij Dani de Wit. Scheidsrechter Erwin Blank floot voor een penalty, maar werd door zijn videoscheidsrechter Edwin van de Graaf naar de kant geroepen. Na het zien van de beelden trok Blank zijn besluit in.

De teleurstelling was groot bij de supporters van Utrecht, die ook bekertjes het veld op gooiden. De wedstrijd werd wel ‘gewoon’ afgemaakt. In de zevende minuut van de blessuretijd was Utrecht opnieuw dichtbij de 1-1. Drommel had een katachtige reflex in petto bij een grote kopkans van Matisse Didden.