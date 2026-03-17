Ronald de Boer heeft spijt van ambassadeurschap bij WK in Qatar

17 maart 2026, 18:27
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Jarenlang verdedigde hij zijn rol als ambassadeur voor het omstreden WK in Qatar, maar nu geeft Ronald de Boer toe dat de aanhoudende storm aan kritiek hem zwaar is gevallen. In de podcast Inspiratie uit het zwarte gat blikt de 55-jarige oud-international openhartig terug op de persoonlijke aanvallen en de professionele klappen die hij opliep, waaronder het verlies van zijn tv-werk.

Toen De Boer zijn naam verbond aan het WK in de oliestaat, wist hij dat er kritiek zou volgen. Hij had immers zeven jaar in Qatar gewoond en gewerkt, en voelde naar eigen zeggen de ruimte om daar een genuanceerde mening over te hebben. Toch overviel de ongekende felheid in Nederland hem compleet. "Kritiek is oké, maar het werd op de man gespeeld en dat is niet leuk," vertelt De Boer in de podcast. Het continu moeten verantwoorden van zijn keuzes leverde hem enorm veel stress op. Terugkijkend op de mediastorm trekt hij nu een harde conclusie: "Als ik nu zou weten wat het allemaal teweegbracht... Was het het waard? Nee, het was het niet waard. Je hebt twee jaar lang alleen maar negativiteit overleefd."

Gecanceld door tv-zenders

De publieke verontwaardiging bleef niet zonder gevolgen voor zijn maatschappelijke carrière. Waar De Boer jarenlang een vast gezicht was als analist op de Nederlandse sporttelevisie, viel dat werk plotseling stil. Het leverde hem zijn eigen versie van een zwart gat op.

Hij voelde zich in die periode nadrukkelijk in de steek gelaten door zijn werkgevers. "Je wordt bij wijze van spreken gecanceld door ESPN, omdat zij voelen: wij willen die negatieve aandacht niet. Daardoor word je op de reservebank gezet. En daarna ook bij Ziggo," legt hij uit. "Dan denk je: hoeveel mensen wil je tevreden houden? Omdat er een paar mensen wat roepen, ben je dan ineens een persoon die er niet meer toe doet? Dat deed wel een beetje pijn."

