Aanvoerder Boy Kemper verlaat NAC Breda voor buitenlands avontuur

19 maart 2026, 13:56
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

NAC Breda raakt na dit seizoen zijn aanvoerder kwijt. Verdediger Boy Kemper benut zijn transfervrije status en kiest voor een avontuur in het buitenland.

Dat meldt Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof donderdagmiddag. Naar welke club de 26-jarige Kemper vertrekt, is niet bekend: "Ik heb altijd al een droom gehad om in het buitenland te spelen. Dat gaat nu gebeuren. Ik wil door de voordeur naar buiten, door met handhaving in de Eredivisie af te sluiten", laat de verdediger aan Voetbal International weten.

Kemper is al jaren een van de boegbeelden van NAC Breda. De linksback gaat altijd voorop in de strijd, en is om die reden ook populair onder de supporters. De Parel van het Zuiden was dan ook graag verdergegaan met de linksachter.

Kemper kreeg van technisch directeur Peter Maas een contract voor drie extra seizoenen in het geel-zwart aangeboden. Uiteindelijk heeft de door Ajax-opgeleide voetballer besloten om die aanbieding naast zich neer te leggen en zijn dromen achterna te gaan in het buitenland.

Boy Kemper

NAC Breda
Leeftijd: 26 jaar (21 jun. 1999)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NAC
26
3
2024/2025
NAC
29
1
2023/2024
NAC
21
2
2022/2023
ADO
25
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
27
-16
27
15
Excelsior
27
-18
26
16
Telstar
27
-10
24
17
NAC
27
-20
23
18
Heracles
27
-37
18

