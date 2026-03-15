Live voetbal 4

NAC blameert zich op ongekende wijze: 'Positie Hoefkens lijkt niet houdbaar'

15 maart 2026, 18:33   Bijgewerkt: 18:43
NAC Breda-trainer Carl Hoefkens
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator

NAC Breda heeft zondag een collectieve wanprestatie geleverd op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Carl Hoefkens ging met maar liefst 6-0 onderuit in De Adelaarshorst.

Een week geleden hield NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion nummer twee Feyenoord nog op een gelijkspel. Dat had de ploeg van Hoefkens vertrouwen kunnen geven in de strijd tegen degradatie, maar daar was zondagavond in Deventer niets van te merken.

Artikel gaat verder onder video

NAC kwam verschrikkelijk voor de dag en zocht met een 3-0 achterstand de kleedkamer op. In de tweede helft verbeterde het spel nauwelijks. De Parel van het Zuiden incasseerde er zelfs nog drie tegentreffers bij tegen Go Ahead Eagles, dat de laatste tijd ook niet groots voetbal speelt. Eindstand: 6-0.

Een flinke oorwassing, die volgens NAC-volger Joost Blaauwhof van Voetbal International mogelijk niet zonder gevolgen zal blijven: "Positie van Carl Hoefkens lijkt niet houdbaar na deze vernedering", schrijft hij op sociale media. "Clubleiding moet snel over de trainer in gesprek. Zelfs Boy Kemper laat het nu lopen. Het is ‘n schandelijke middag in Deventer geworden. Vreemdenlingenlegioen met schaamrood op kaken bus in. Dieptriest."

0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - NAC

Go Ahead Eagles
6 - 0
NAC Breda
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens
NAC Breda
Team: NAC
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (5 okt. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
27
-16
27
15
Excelsior
27
-18
26
16
Telstar
27
-10
24
17
NAC
26
-14
23
18
Heracles
27
-37
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws