NAC Breda heeft zondag een collectieve wanprestatie geleverd op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Carl Hoefkens ging met maar liefst 6-0 onderuit in De Adelaarshorst.

Een week geleden hield NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion nummer twee Feyenoord nog op een gelijkspel. Dat had de ploeg van Hoefkens vertrouwen kunnen geven in de strijd tegen degradatie, maar daar was zondagavond in Deventer niets van te merken.

NAC kwam verschrikkelijk voor de dag en zocht met een 3-0 achterstand de kleedkamer op. In de tweede helft verbeterde het spel nauwelijks. De Parel van het Zuiden incasseerde er zelfs nog drie tegentreffers bij tegen Go Ahead Eagles, dat de laatste tijd ook niet groots voetbal speelt. Eindstand: 6-0.

Een flinke oorwassing, die volgens NAC-volger Joost Blaauwhof van Voetbal International mogelijk niet zonder gevolgen zal blijven: "Positie van Carl Hoefkens lijkt niet houdbaar na deze vernedering", schrijft hij op sociale media. "Clubleiding moet snel over de trainer in gesprek. Zelfs Boy Kemper laat het nu lopen. Het is ‘n schandelijke middag in Deventer geworden. Vreemdenlingenlegioen met schaamrood op kaken bus in. Dieptriest."