Hoewel van de publieke opinie veel kritiek krijgt, is technisch directeur Dennis te Kloese vooral erg blij dat de ervaren Brit in Rotterdam voetbalt. Volgens de beleidsbepaler van Feyenoord moet er op een realistische manier naar zijn prestaties gekeken worden.

“Sterling laat wel dingen zien die je van hem kan verwachten”, zegt Te Kloese in gesprek met ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. “Ik denk ook dat je niet kan verwachten dat hij, na zo’n lange afwezigheid, negentig minuten over het veld flitst. We moeten realistisch zijn. Als hij dat meteen had gekund, dan had hij nu niet bij Feyenoord gespeeld.”

Te Kloese ziet dat Sterling zich steeds meer op zijn plek begint te voelen. “Wij zijn heel blij dat hij hier is. Je ziet dat er kleur op zijn wangen begint te komen. Wij willen hem daarin ondersteunen en zullen hem zeker nodig hebben de aankomende weken. Het is positief dat hij hier is.”

Volgens de technisch directeur heeft de komst van de 31-jarige aanvaller bovendien een gunstige invloed op de rest van de selectie. “Hij heeft een positieve invloed qua professionaliteit en houding naar de groep toe. Hij heeft zeker zijn aandeel in het geheel.”