Live voetbal

Buijs ontkent geruchten rond transfer Ihattaren: 'Sensatiemakerij'

Mohamed Ihattaren en Danny Buijs van Fortuna Sittard
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 januari 2026, 09:36

Danny Buijs, de hoofdtrainer van Fortuna Sittard, heeft de transfergeruchten rondom Mohamed Ihattaren met klem ontkend. De oefenmeester spreekt van 'sensatiemakerij' als het gaat om de recente berichten over een mogelijke overstap van de aanvallende middenvelder naar het Marokkaanse Wydad Casablanca. Dat liet hij weten in gesprek met De Limburger.

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat de Marokkaanse topclub Wydad Casablanca zijn zinnen had gezet op Ihattaren en zich zou beraden op een bod. Bij de club uit Casablanca spelen onder meer oud-Eredivisie-spelers als Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Mohamed Rayhi en Bart Meijers. De geruchten gingen dat Ihattaren niet onwelwillend zou staan tegenover een vertrek, maar Buijs veegt deze beweringen nu van tafel.

'Uitgesloten': Ihattaren op training

Artikel gaat verder onder video

Buijs was duidelijk in zijn taalgebruik: "Uitgesloten. Sensatiemakerij, dat is mijn reactie", zo zei de trainer. De 23-jarige Ihattaren verscheen bovendien gewoon op de afsluitende training van Fortuna Sittard ter voorbereiding op de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. Hoewel hij het duel met PSV moest missen, lijkt hij dus fit genoeg voor de aanstaande wedstrijd.

Contractstatus en prestaties

Mohamed Ihattaren kwam dit seizoen achttien keer in actie voor de ploeg van Buijs. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en zeven assists. De aanvallende middenvelder heeft een aflopend contract, maar Fortuna Sittard kan een eenzijdige optie lichten voor nog één seizoen. De Estimated Transfer Value van Ihattaren ligt momenteel op 1,4 miljoen euro, terwijl Fortuna Sittard volgens de geruchten een bedrag tussen de drie en vijf miljoen euro zou vragen voor de spelmaker, maar met de uitspraken van Buijs lijkt dat dus niet aan de orde.

➡️ Meer Fortuna Sittard nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Weghorst maakt rentree bij Ajax tegen FC Volendam

  • Gisteren, 15:46
  • Gisteren, 15:46
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Timber verlaat Feyenoord definitief

  • Gisteren, 11:30
  • Gisteren, 11:30
Edson Álvarez met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Ajax kan een streep zetten door de komst van Edson Álvarez

  • Gisteren, 09:45
  • Gisteren, 09:45
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
16
4
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Utrecht
18
4
23
11
PEC
19
-15
23
12
Fortuna
19
-5
22
13
Go Ahead
19
-3
21
14
Excelsior
19
-15
21

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel