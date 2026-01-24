Danny Buijs, de hoofdtrainer van Fortuna Sittard, heeft de transfergeruchten rondom met klem ontkend. De oefenmeester spreekt van 'sensatiemakerij' als het gaat om de recente berichten over een mogelijke overstap van de aanvallende middenvelder naar het Marokkaanse Wydad Casablanca. Dat liet hij weten in gesprek met De Limburger.

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat de Marokkaanse topclub Wydad Casablanca zijn zinnen had gezet op Ihattaren en zich zou beraden op een bod. Bij de club uit Casablanca spelen onder meer oud-Eredivisie-spelers als Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Mohamed Rayhi en Bart Meijers. De geruchten gingen dat Ihattaren niet onwelwillend zou staan tegenover een vertrek, maar Buijs veegt deze beweringen nu van tafel.

'Uitgesloten': Ihattaren op training

Buijs was duidelijk in zijn taalgebruik: "Uitgesloten. Sensatiemakerij, dat is mijn reactie", zo zei de trainer. De 23-jarige Ihattaren verscheen bovendien gewoon op de afsluitende training van Fortuna Sittard ter voorbereiding op de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. Hoewel hij het duel met PSV moest missen, lijkt hij dus fit genoeg voor de aanstaande wedstrijd.

Contractstatus en prestaties

Mohamed Ihattaren kwam dit seizoen achttien keer in actie voor de ploeg van Buijs. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en zeven assists. De aanvallende middenvelder heeft een aflopend contract, maar Fortuna Sittard kan een eenzijdige optie lichten voor nog één seizoen. De Estimated Transfer Value van Ihattaren ligt momenteel op 1,4 miljoen euro, terwijl Fortuna Sittard volgens de geruchten een bedrag tussen de drie en vijf miljoen euro zou vragen voor de spelmaker, maar met de uitspraken van Buijs lijkt dat dus niet aan de orde.