PSV worstelt met stug Fortuna, maar wint wel en blijft op titelkoers

PSV heeft zaterdag op bezoek bij Fortuna Sittard de dertiende zege op rij in de Eredivisie geboekt. In Limburg hadden de Eindhovenaren het heel lastig, maar ze stapten wel met drie punten van het veld: 1-2.

Peter Bosz koos er in Sittard opnieuw voor om met Esmir Bajraktarevic in de punt van de aanval te spelen. Bij Fortuna ontbrak voormalig PSV’er Mohamed Ihattaren wegens een blessure. De Eindhovenaren kwamen in Limburg al vroeg op voorsprong. Guus Til werd op het middenveld in alle vrijheid aangespeeld en legde af op Ivan Perisic, die de bal op de vleugel aan Kiliann Sildillia gaf. De Fransman trok de bal strak voor, waar Paul Wanner er alleen nog maar tegenaan hoefde te lopen voor de openingsgoal.

Lang kon PSV niet van de voorsprong genieten. Dimitrios Limnios gaf een lange bal op de weggelopen Kaj Sierhuis, waarna Mauro Júnior en Yarek Gasiorowski hem zijn gang lieten gaan. De spits van de thuisploeg besloot van een meter of twintig uit te halen en schoot de bal strak in de kruising: 1-1. Na de treffer wist PSV nauwelijks meer wat te creëren en na een halfuur kreeg Limnios na slecht uitverdedigen van Mauro de kans op 2-1, maar de Griek schoot van dichtbij naast. In de slotfase van het eerste bedrijf wist Mattijs Branderhorst zijn ploeg op de been te houden door afstandsschoten van Joey Veerman en Bajraktarevic met zijn vingertoppen uit het doel te tikken.

In de tweede helft zette Danny Buijs het om bij Fortuna, waardoor de thuisploeg met een extra man achterin kwam te staan. De Limburgers zetten hiermee nog meer in op de counter, waarmee ze een aantal keren zeer gevaarlijk werden. Ondertussen kreeg PSV nog minder ruimte om wat te creëren.

Een kwartier voor tijd sloegen de Eindhovenaren alsnog toe. Mauro kreeg de bal halverwege de helft van Fortuna en legde deze tussen de verdediging door in de loop van Perisic. De Kroaat bleef ijzig kalm en stuurde Branderhorst de verkeerde hoek in: 1-2. In de slotfase kreeg de koploper nog meerdere kansen om de voorsprong te vergroten, maar de uitstekend keepende Branderhorst voorkwam met meerdere reddingen een derde Eindhovense treffer.

Met de moeizame zege vergroot PSV het gat naar nummer twee Feyenoord voorlopig naar zestien punten. De Rotterdammers komen morgen nog in actie tegen stadsgenoot Sparta. Fortuna Sittard zakt door de zege van PEC Zwolle eerder op de avond naar de twaalfde plaats.