Wydad Casablanca heeft concrete belangstelling voor Mohamed Ihattare, zo melden meerdere bronnen aan SoccerNews. De Marokkaanse topclub, koploper van de Botola Pro 1, heeft zijn interesse inmiddels kenbaar gemaakt bij de entourage van de aanvallende middenvelder en overweegt een eerste stap richting Fortuna Sittard.

De club uit Casablanca zou intern bespreken of er op korte termijn een openingsbod in Limburg wordt neergelegd. Fortuna staat niet onwelwillend tegenover een vertrek, maar wil alleen meedenken bij een transfersom tussen de drie en vijf miljoen euro. Ihattaren ligt nog vast tot medio 2026, al beschikt Fortuna over een optie om dat contract met een extra jaar te verlengen.

Fortuna betaalde afgelopen zomer nog slechts een bedrag van rond de honderdduizend euro om Ihattaren over te nemen van RKC Waalwijk. In Waalwijk kreeg het voormalige toptalent de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, na een grillige periode bij clubs als PSV, Juventus, Sampdoria, Ajax, Samsunspor en Slavia Praag.

In de Eredivisie laat Ihattaren bij Fortuna Sittard regelmatig zien dat hij nog altijd over bovengemiddelde kwaliteiten beschikt. In zestien competitiewedstrijden was de creatieve middenvelder dit seizoen goed voor vier doelpunten en zes assists. Prestaties die ook in Marokko niet onopgemerkt zijn gebleven.

Ziyech en Amrabat

Bij Wydad Casablanca zou Ihattaren bovendien terechtkomen in een selectie met bekende namen. Zo staan onder anderen Hakim Ziyech en Nordin Amrabat onder contract bij de club. Ihattaren heeft een dubbele nationaliteit, maar is geboren en getogen in Nederland. Een overstap naar Casablanca zou desondanks een opvallende volgende stap in zijn carrière betekenen.