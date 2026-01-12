Alen Halilović was zondagmiddag tijdens zijn rentree voor Fortuna Sittard belangrijk met een schitterende assist. Het zorgde voor een grote grijns op het gezicht van NOS-analist Rafael van der Vaart, die eveneens opvalt dat er iets niet goed gaat met de Kroaat.

In het programma Studio Voetbal van de NOS wordt de assist van Halilović, die na een lange periode van afwezigheid zijn rentree maakte, besproken. De Kroaat legde in de absolute slotfase van het duel tegen Go Ahead Eagles (2-2) een bal panklaar neer voor Justin Huber, die alleen maar tegen de bal aan hoefde te lopen.

Rafael van der Vaart geeft bij de NOS dat hij genoot van de flits waarin Halilović zijn potentie liet zien: "Ik vind hem in alles de ouderwetse nummer 10. Hij heeft zoveel kwaliteit, maar ergens in het hoofd zit het niet goed. Ik heb het geprobeerd…”