Ziggo Sport gaat binnenkort met Rafael van der Vaart experimenten als co-commentator. Dat verklapt Wytse van der Goot in een interview met Voetbal International.
Het gebruik van twee commentatoren bij voetbalwedstrijden is in Nederland niet gebruikelijk. Van der Goot gaat het binnenkort echter proberen met Van der Vaart, normaal gesproken studio-analist bij Ziggo Sport.
“Ik ga het binnenkort een keer doen met Rafael van der Vaart”, zegt Van der Goot. De commentator is geen groot fan van het gebruik van een co-commentator, maar maakt voor Van der Vaart graag een uitzondering. “Waarschijnlijk wordt dat een Spaans competitiepotje, met iets minder lading en zonder een uur voor- en nabeschouwing.”
“Een wedstrijd die iets meer op zichzelf staat. Dan kan het wel leuk zijn, dan maken we er iets meer een evenement van Bij een grote wedstrijd zou ik daar persoonlijk minder behoefte aan hebben”, aldus Van der Goot.
Vincent Schildkamp, commentator bij ESPN, ziet weinig geschikte co-commentatoren in Nederland. “Het grote probleem in Nederland is, dat we er maar één hebben die het goed kan: Wim Kieft. Hij heeft het jarenlang gedaan bij Canal+ en Sport1. Hij kon doseren en kwam met tactische aanvullingen.”
Schildkamp vertelt over een mindere ervaring die hij ooit bij Manchester United – Liverpool had met Aad de Mos als co-commentator: “Aad vroeg van tevoren wat er van hem verwacht werd. Ik noemde het voorbeeld van Kieft: gedoseerd een tactisch verhaal brengen met toegevoegde waarde. Dat was hem wel duidelijk, zei-ie.”
“De wedstrijd begint, Liverpool trapt af, United verovert vrij snel de bal en Gary Neville schiet de bal vanaf twintig meter snoeihard op de lat”, vervolgt Schildkamp. “Ik zat midden in mijn commentaar en ik hoor naast me: "Ik heb het al gezien, Liverpool gaat met 3-0 winnen, United staat veel te open. Dat wordt helemaal niks". Er was nog niet eens een minuut gespeeld. Ja, zo is Aad. Een wereldvent, maar niet bepaald geschikt voor zo’n nederige rol.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Sja, het kan werken maar het kan ook faliekant mislukken. Het hangt er vanaf wat de heren samen dan allemaal bij elkaar gaan kletsen. Misschien is het al gauw teveel. Commentatoren die teveel wauwelen vind ik sowieso storend. Feitjes over een voetballer van 2 jaar geleden of allerlei randzaken, voor mij hoeft het niet. Als het to the point commentaar is kan het leuk zijn. Bij schaatsen heb je dat ook en daar vind ik het wel eens wat veel van het goede.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Sja, het kan werken maar het kan ook faliekant mislukken. Het hangt er vanaf wat de heren samen dan allemaal bij elkaar gaan kletsen. Misschien is het al gauw teveel. Commentatoren die teveel wauwelen vind ik sowieso storend. Feitjes over een voetballer van 2 jaar geleden of allerlei randzaken, voor mij hoeft het niet. Als het to the point commentaar is kan het leuk zijn. Bij schaatsen heb je dat ook en daar vind ik het wel eens wat veel van het goede.