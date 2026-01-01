Live voetbal 10

Rafael van der Vaart krijgt nieuwe rol als co-commentator op televisie

Rafael van der Vaart in Vandaag Inside
Foto: © Talpa
3 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
1 januari 2026, 16:29

Ziggo Sport gaat binnenkort met Rafael van der Vaart experimenten als co-commentator. Dat verklapt Wytse van der Goot in een interview met Voetbal International.

Het gebruik van twee commentatoren bij voetbalwedstrijden is in Nederland niet gebruikelijk. Van der Goot gaat het binnenkort echter proberen met Van der Vaart, normaal gesproken studio-analist bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ga het binnenkort een keer doen met Rafael van der Vaart”, zegt Van der Goot. De commentator is geen groot fan van het gebruik van een co-commentator, maar maakt voor Van der Vaart graag een uitzondering. “Waarschijnlijk wordt dat een Spaans competitiepotje, met iets minder lading en zonder een uur voor- en nabeschouwing.”

“Een wedstrijd die iets meer op zichzelf staat. Dan kan het wel leuk zijn, dan maken we er iets meer een evenement van Bij een grote wedstrijd zou ik daar persoonlijk minder behoefte aan hebben”, aldus Van der Goot.

Vincent Schildkamp, commentator bij ESPN, ziet weinig geschikte co-commentatoren in Nederland. “Het grote probleem in Nederland is, dat we er maar één hebben die het goed kan: Wim Kieft. Hij heeft het jarenlang gedaan bij Canal+ en Sport1. Hij kon doseren en kwam met tactische aanvullingen.”

Schildkamp vertelt over een mindere ervaring die hij ooit bij Manchester United – Liverpool had met Aad de Mos als co-commentator: “Aad vroeg van tevoren wat er van hem verwacht werd. Ik noemde het voorbeeld van Kieft: gedoseerd een tactisch verhaal brengen met toegevoegde waarde. Dat was hem wel duidelijk, zei-ie.”

“De wedstrijd begint, Liverpool trapt af, United verovert vrij snel de bal en Gary Neville schiet de bal vanaf twintig meter snoeihard op de lat”, vervolgt Schildkamp. “Ik zat midden in mijn commentaar en ik hoor naast me: "Ik heb het al gezien, Liverpool gaat met 3-0 winnen, United staat veel te open. Dat wordt helemaal niks". Er was nog niet eens een minuut gespeeld. Ja, zo is Aad. Een wereldvent, maar niet bepaald geschikt voor zo’n nederige rol.”

➡️ Meer Rafael van der Vaart nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rafael van der Vaart in het stadion van Ajax

Van der Vaart krijgt veel kritiek na weigering om bij Ajax te werken

  • ma 8 dec. 2025, 05:55
  • ma 8 dec. 2025, 05:55
Rafael van der Vaart in het stadion van Ajax

Ajax hoeft Rafael van der Vaart niet te bellen

  • zo 7 dec. 2025, 09:06
  • zo 7 dec. 2025, 09:06
Rafael van der Vaart en Estavana Polman

Van der Vaart zag Estavana Polman op schoot bij Jack van Gelder: 'Je zag iets gebeuren'

  • do 4 dec. 2025, 21:48
  • do 4 dec. 2025, 21:48
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
562 Reacties
45 Dagen lid
1.513 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, het kan werken maar het kan ook faliekant mislukken. Het hangt er vanaf wat de heren samen dan allemaal bij elkaar gaan kletsen. Misschien is het al gauw teveel. Commentatoren die teveel wauwelen vind ik sowieso storend. Feitjes over een voetballer van 2 jaar geleden of allerlei randzaken, voor mij hoeft het niet. Als het to the point commentaar is kan het leuk zijn. Bij schaatsen heb je dat ook en daar vind ik het wel eens wat veel van het goede.

LesserMagic
33 Reacties
1.192 Dagen lid
129 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Iemand met een rasp van een stem als commentator. Ik ben benieuwd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
562 Reacties
45 Dagen lid
1.513 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, het kan werken maar het kan ook faliekant mislukken. Het hangt er vanaf wat de heren samen dan allemaal bij elkaar gaan kletsen. Misschien is het al gauw teveel. Commentatoren die teveel wauwelen vind ik sowieso storend. Feitjes over een voetballer van 2 jaar geleden of allerlei randzaken, voor mij hoeft het niet. Als het to the point commentaar is kan het leuk zijn. Bij schaatsen heb je dat ook en daar vind ik het wel eens wat veel van het goede.

LesserMagic
33 Reacties
1.192 Dagen lid
129 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Iemand met een rasp van een stem als commentator. Ik ben benieuwd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 42 jaar (11 feb. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel