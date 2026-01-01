Ziggo Sport gaat binnenkort met Rafael van der Vaart experimenten als co-commentator. Dat verklapt Wytse van der Goot in een interview met Voetbal International.

Het gebruik van twee commentatoren bij voetbalwedstrijden is in Nederland niet gebruikelijk. Van der Goot gaat het binnenkort echter proberen met Van der Vaart, normaal gesproken studio-analist bij Ziggo Sport.

“Ik ga het binnenkort een keer doen met Rafael van der Vaart”, zegt Van der Goot. De commentator is geen groot fan van het gebruik van een co-commentator, maar maakt voor Van der Vaart graag een uitzondering. “Waarschijnlijk wordt dat een Spaans competitiepotje, met iets minder lading en zonder een uur voor- en nabeschouwing.”

“Een wedstrijd die iets meer op zichzelf staat. Dan kan het wel leuk zijn, dan maken we er iets meer een evenement van Bij een grote wedstrijd zou ik daar persoonlijk minder behoefte aan hebben”, aldus Van der Goot.

Vincent Schildkamp, commentator bij ESPN, ziet weinig geschikte co-commentatoren in Nederland. “Het grote probleem in Nederland is, dat we er maar één hebben die het goed kan: Wim Kieft. Hij heeft het jarenlang gedaan bij Canal+ en Sport1. Hij kon doseren en kwam met tactische aanvullingen.”

Schildkamp vertelt over een mindere ervaring die hij ooit bij Manchester United – Liverpool had met Aad de Mos als co-commentator: “Aad vroeg van tevoren wat er van hem verwacht werd. Ik noemde het voorbeeld van Kieft: gedoseerd een tactisch verhaal brengen met toegevoegde waarde. Dat was hem wel duidelijk, zei-ie.”

“De wedstrijd begint, Liverpool trapt af, United verovert vrij snel de bal en Gary Neville schiet de bal vanaf twintig meter snoeihard op de lat”, vervolgt Schildkamp. “Ik zat midden in mijn commentaar en ik hoor naast me: "Ik heb het al gezien, Liverpool gaat met 3-0 winnen, United staat veel te open. Dat wordt helemaal niks". Er was nog niet eens een minuut gespeeld. Ja, zo is Aad. Een wereldvent, maar niet bepaald geschikt voor zo’n nederige rol.”