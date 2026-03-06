Derksen krijgt persoonlijke escort-uitnodiging rondom bekerfinale: 'Je vrouw mag ook mee'

Johan Derksen is als fan zeer blij dat zijn club NEC de bekerfinale heeft gehaald. Op 19 april staat die wedstrijd op de planning en treffen de Nijmegenaren AZ. Tijdens Vandaag Inside krijgt De Snor bovendien een uitnodiging van een escortservice.

Derksen had eigenlijk gezworen om nooit meer een voetbalwedstrijd te bezoeken, maar denkt er nu aan een uitzondering te maken. Woensdag grapte de televisiester al dat hij zou gaan als Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, een escort voor hem zou kunnen regelen. En naar dat verzoek is geluisterd.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wilfred Genee kondigt namelijk tijdens de uitzending van donderdag een reactie aan van Marike van der Velden. "Ze heeft een brief gestuurd en schrijft: 'Leuk dat ik dat hoorde, ik heb mee zitten kijken. Society Service (haar escortbedrijf, red.) sponsort Johan graag met een luxe hotelkamer in Rotterdam, plus het gezelschap van een van onze dames."

Genee leest vervolgens de brief verder voor. "Dit is uiteraard volledig discreet en professioneel geregeld. Hij mag ook een Vandaag Inside-badjas meenemen als hij dat wil. We hebben alvast een optie genomen op een mooie suite in een vijfsterrenhotel in Rotterdam. Mocht het zo zijn dat mevrouw Derksen graag wil meekomen, kan dat natuurlijk ook."

Derksen lacht en dolt dat zijn vrouw ook wel geïnteresseerd zal zijn. "Maar kun je aan die vrouw (Van der Velden, red.) vragen of het een weekje kan zijn?", vraagt hij nog aan Genee. "Nee, maar kijk, ik vind het best leuk om daarnaartoe te gaan, maar ik wilde eigenlijk nooit meer naar het voetballen gaan." René van der Gijp probeert zijn collega over te halen. "Als je supporter van NEC bent, moet je naar de bekerfinale." Derksen gaat al tijden niet, omdat er nog wel eens wat naar hem gezongen werd, maar mogelijk maakt hij dus één uitzondering op 19 april.