Live voetbal

Derksen krijgt persoonlijke escort-uitnodiging rondom bekerfinale: 'Je vrouw mag ook mee'

Derksen
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
6 maart 2026, 05:55

Johan Derksen is als fan zeer blij dat zijn club NEC de bekerfinale heeft gehaald. Op 19 april staat die wedstrijd op de planning en treffen de Nijmegenaren AZ. Tijdens Vandaag Inside krijgt De Snor bovendien een uitnodiging van een escortservice.

Derksen had eigenlijk gezworen om nooit meer een voetbalwedstrijd te bezoeken, maar denkt er nu aan een uitzondering te maken. Woensdag grapte de televisiester al dat hij zou gaan als Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, een escort voor hem zou kunnen regelen. En naar dat verzoek is geluisterd.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wilfred Genee kondigt namelijk tijdens de uitzending van donderdag een reactie aan van Marike van der Velden. "Ze heeft een brief gestuurd en schrijft: 'Leuk dat ik dat hoorde, ik heb mee zitten kijken. Society Service (haar escortbedrijf, red.) sponsort Johan graag met een luxe hotelkamer in Rotterdam, plus het gezelschap van een van onze dames."

Genee leest vervolgens de brief verder voor. "Dit is uiteraard volledig discreet en professioneel geregeld. Hij mag ook een Vandaag Inside-badjas meenemen als hij dat wil. We hebben alvast een optie genomen op een mooie suite in een vijfsterrenhotel in Rotterdam. Mocht het zo zijn dat mevrouw Derksen graag wil meekomen, kan dat natuurlijk ook."

Derksen lacht en dolt dat zijn vrouw ook wel geïnteresseerd zal zijn. "Maar kun je aan die vrouw (Van der Velden, red.) vragen of het een weekje kan zijn?", vraagt hij nog aan Genee. "Nee, maar kijk, ik vind het best leuk om daarnaartoe te gaan, maar ik wilde eigenlijk nooit meer naar het voetballen gaan." René van der Gijp probeert zijn collega over te halen. "Als je supporter van NEC bent, moet je naar de bekerfinale." Derksen gaat al tijden niet, omdat er nog wel eens wat naar hem gezongen werd, maar mogelijk maakt hij dus één uitzondering op 19 april.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Iván Márquez NEC Fortuna Sittard

Ronald Waterreus kwaad om juichen van Fortuna Sittard-speler Iván Márquez

  • za 28 februari, 22:33
  • 28 feb. 22:33
  • 6
Ahmetcan Kaplan en Kian Fitz Jim

Nieuwe kans voor Kaplan bij Ajax? ‘Kijk met steeds meer bewondering naar hem’

  • Gisteren, 09:37
  • Gisteren, 09:37
  • 2
Danny Bakker na AZ-Telstar

Telstar wijst naar Manschot: 'Hadden hem de hele wedstrijd niet mee'

  • wo 4 maart, 22:22
  • 4 mrt. 22:22
  • 1
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws