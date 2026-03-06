Feyenoord-keuze Van Persie gehekeld bij discussie over afschaffen play-offs

Het zou zomaar kunnen dat volgend jaar de play-offs voor Europees voetbal verdwijnen, iets waar Robin van Persie en Francesco Farioli gedeeltelijk verantwoordelijk voor zijn. Beide heren stelden in Europees verband een B-elftal op, waardoor hun clubs werden uitgeschakeld. Als noodoplossing voor de slechte Europese prestaties van de Nederlandse clubs zouden de play-offs afgeschaft kunnen worden.

Volgens Arnold Bruggink gaat de Nederlandse competitie volgend jaar gedeeltelijk op de schop. "Ik denk dat de play-offs er volgend jaar vanaf gaan. Ik las een interview met Jan de Jong (bestuurder Eredivisie CV), die is al aan het voorsorteren voor als Nederland naar plek zes gaat (op de coëfficiëntenranglijst, red.). Dan moet er op korte termijn een beslissing worden genomen en bestaat de kans dat volgend jaar de play-offs eraf gaat." De kans is groot dat de Nederlandse clubs zakken op de Europese ranglijst en dus op minder goede wijze vertegenwoordig zullen worden. "Je wil de beste vier, de eerste vier dus, in Europa hebben", deelt Bruggink bij Voetbalpraat op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Sjoerd Mossou vindt het 'gerommel in de marge' en weet niet of het plan echt effect zou hebben. "Er zijn een aantal maatregelen genomen, onder andere het verplaatsen van wedstrijden als je Europees speelt. Je probeert op allerlei manieren aan knoppen te draaien zodat de Eredivisie zo goed mogelijk presteert. Op zich best goed gedaan, Portugal is dat na gaan doen, dat zegt wel iets. Nu ben je op het punt dat je weer weggezakt bent en dan proberen ze allemaal kleine wijzigingen door te voeren… Volgens mij schiet je daar niet veel mee op", luidt het slot van zijn monoloog.

Vervolgens valt de naam van de huidige trainer van Feyenoord. De Rotterdammers gingen hun openingsduel in de Europa League tegen Braga niet met het sterkste elftal aan en verloren met 1-0. "Dat Robin van Persie niet zijn sterkste team tegen Braga opstelt, is natuurlijk ook onzin", stelt Bruggink nog, iets waar Tijmen van Wissing het mee eens is. "Feyenoord heeft waarschijnlijk het hoogste woord bij die overleggen. Die zeggen: 'Hoe kan het nou dat Go Ahead rechtstreeks Europa in gaat, dat is niet goed voor de competitie'. Vervolgens hebben ze een trainer die zijn B-elftal opstelt. Ik vind dat je die clubs best een spiegel mag voorhouden." Mossou is het roerend met zijn tafelgenoten eens. Mossou is het daarmee eens. Je spreekt af dat je volle bak voor die top zes gaat iedereen houdt rekening met elkaar en dan zijn er trainers die een B-elftal opstellen. Niet alleen Van Persie deed dat, maar Farioli (met Ajax tegen Frankfurt, red.) deed dat ook."