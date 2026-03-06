Sneijder gaat rentree op de velden maken: 'Vertrek op tijd'

Wesley Sneijder gaat dit weekend hoogstwaarschijnlijk weer een wedstrijd spelen op de Nederlandse velden. De recordinternational van het Nederlands elftal zit bij de wedstrijdselectie van OSM' 75.

Eind januari besloot Sneijder zijn voetbalschoenen weer aan te doen en zich aan te sluiten bij OSM '75. Zijn broer Jeffrey is er assistent, andere broer Rodney speelt daar. Voor de jaarwisseling was Sneijder al hard bezig om zijn fysieke staat te verbeteren tijdens het programma 'Nog één keer fit'. Nu lijkt het tijd voor een debuut voor zijn nieuwe club. Trainer Berry van Wijk bevestigt dat Sneijder er komend weekend bij zal zijn.

DeUtrechtseVelden komt op Instagram met een aankondiging en een aanbeveling. "U kunt zaterdagmiddag maar beter op tijd van huis vertrekken als u voornemens bent om richting sportpark Fazantenkamp te gaan. Niemand minder dan recordinternational Wesley Sneijder zal zijn debuut maken voor OSM’75 in de kraker van de 4e klasse E, thuis tegen koploper Focus’07.'"

Volgens het Instagram-account moet de waarde van Sneijder echter niet overschat worden. "De vraag is maar in hoeverre de oproep aan Sneijder bijdraagt aan het geheel. OSM ’75 heeft de beste selectie van deze afdeling maar laat het liggen tegen de kleinere teams." Zaterdag komt echter de koploper op bezoek.