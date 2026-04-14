Feyenoord gaat komende zomer afscheid nemen van en , zo verwacht Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. De Japanse spits is met afstand de topscorer van de Eredivisie, terwijl de meeste dreiging in het elftal van de Rotterdammers van Hadj Moussa komt.

Ueda maakte afgelopen weekend op bezoek bij NEC (1-1) zijn 23ste doelpunt van het seizoen in de Eredivisie. De aanvaller torende bij een hoekschop boven iedereen uit en knikte de bal fraai in de verre hoek. Het was alweer zijn negende kopdoelpunt van het seizoen. “Daar zit zijn grote kracht”, geeft Gouka aan bij FC Rijnmond. “Het maakt het misschien nog wel pijnlijker dat Feyenoord zo aan het worstelen is om de tweede plek binnen te halen, want je hebt met afstand de topscorer van Nederland in de gelederen.”

Artikel gaat verder onder video

Presentator Bart Nolles vraagt zich af of Feyenoord Ueda gezien zijn productie kan behouden komende zomer. “Dit is wel het moment voor hem om nog een keer een stap te zetten”, antwoordt Gouka, die benadrukt dat de Japanner daar niet de enige in is. “Hadj Moussa zal ook wel een stap willen zetten.” De clubwatcher verwacht niet dat dit ook geldt voor Luciano Valente. “Die is er helemaal nog niet aan toe”, haakt Harry van der Laan daarop in. “Enorm goede start, daarna een stuk minder geworden en nu lijkt hij zich weer een beetje te herpakken. Maar die moet drie jaar bij Feyenoord spelen, dan kan hij de volgende stap maken.”

Gouka haalt vervolgens aan dat er naast sterkhouders als Ueda en Hadj Moussa ook spelers zijn waarvan het de vraag is of Feyenoord ermee verder wil. “Sem Steijn, dat soort jongens. Wil Feyenoord daarmee verder? Wil hij zelf misschien weg?”, speculeert de verslaggever. “Maar Ueda moet iemand zijn die geld oplevert, ondanks dat hij niet meer zo jong is.” De spits wordt in augustus 28 jaar.