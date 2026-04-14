Een 24-jarige man uit Den Haag heeft spijt van het online zetten van het privénummer van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Na de verloren wedstrijd tegen PSV werd de directeur overspoeld met haatberichten en bedreigingen. De veroorzaker daarvan spreekt tegenover het Algemeen Dagblad van een enorme fout en een actie waar hij totaal niet bij heeft nagedacht.

Het liep de afgelopen week volledig uit de hand voor Dennis te Kloese. Nadat zijn telefoonnummer op internet was gegooid, kreeg hij een hoop nare berichten en belletjes. De politie kwam de verdachte uit Den Haag al snel op het spoor en hield hem donderdag aan voor doxing. Dat is het strafbaar delen van privégegevens om iemand lastig te vallen.

Een grapje met grote gevolgen

Artikel gaat verder onder video

De verdachte geeft eerlijk toe dat hij het nummer heeft gedeeld, maar zegt dat hij de ernst van de situatie totaal verkeerd had ingeschat. Volgens hem was het nooit de bedoeling dat de directeur bedreigd zou worden. Hij is behoorlijk geschrokken van wat zijn actie teweeg heeft gebracht bij de Feyenoord-directeur en zijn omgeving. De man kijkt nu met veel schaamte terug op zijn gedrag. “Het was een impulsieve actie. Oliedom, ik heb er echt heel veel spijt van”, aldus de dader. Hij had nooit verwacht dat supporters zo ver zouden gaan in hun berichten. “Ik dacht dat het een grapje was, maar ik zag de ernst er totaal niet van in op dat moment.”

Hoewel de 24-jarige Hagenaar inmiddels weer op vrije voeten is, is de zaak voor hem nog niet voorbij. Hij moet zich in april voor de rechter verantwoorden voor zijn actie. De politie laat weten dat er mogelijk nog meer aanhoudingen volgen van mensen die Te Kloese hebben lastiggevallen.

Omdat de verdachte al eerder een boete van 550 euro kreeg en daarnaast door de KNVB voor ruim twee jaar een stadionverbod opgelegd heeft gekregen, valt de straf lager uit dan de eis. Hij moet 40 uur taakstraf uitvoeren en nog eens 60 uur extra als hij opnieuw in de fout gaat. Maar dat zal niet gebeuren, verzekert de Hagenaar. Toen hij nog minderjarig was, moest hij al eens voor de rechter verschijnen vanwege wat kwajongensstreken. "Ik dacht dat ik toen al afscheid had genomen van justitie. Maar nu is dat zeker zo.’’

Politie stuurt waarschuwingen

De politie zit bovenop de zaak en heeft inmiddels ook tientallen mensen die nare berichten naar Te Kloese hebben gestuurd een sms gestuurd. De boodschap van de politie was daarin duidelijk: “Jouw 06-nummer komt voor in een politieonderzoek naar telefonische bedreiging van de directeur van Feyenoord. Stop hiermee. Deze berichten kunnen strafbaar zijn.”