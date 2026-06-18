Feyenoord is ver met de komst van , zo laat Dévy Rigaux zich ontvallen op de persconferentie van donderdag. De Belgische middenvelder stond al op de scoutingslijst in Rotterdam en moet de eerste zomeraanwinst worden.

Een week geleden kwam naar buiten dat Feyenoord zijn pijlen heeft gericht op Vanhoutte van OGC Nice. Enkele dagen later werd in België gemeld dat de Rotterdammers al tot een akkoord waren gekomen met Nice over een transfersom van zo’n zes miljoen euro. Een officiële aankondiging laat vooralsnog echter op zich wachten, waardoor de controleur vooralsnog speler van de Fransen blijft.

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Op de persconferentie van donderdag, waarop de aanwezige pers vragen kan stellen aan nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst, wordt Rigaux aan de tand gevoeld over mogelijke versterkingen. “We zijn bezig met Charles Vanhoutte, in alle openheid”, geeft de technisch directeur toe. “Charles is iemand die bovenaan de lijst stond bij de scouting. Hij is iemand met heel veel kwaliteiten en een persoonlijkheid die bij deze club past.”

Rigaux geeft aan dat Vanhoutte nog niet heeft getekend. “Maar als hij dat heeft gedaan, zullen we heel blij zijn dat hij de eerste aanwinst van Feyenoord wordt.” De bestuurder gaat vervolgens in op de specifieke kwaliteiten van Vanhoutte. “Hij is een balansbewaker en iemand die heel veel spelinzicht heeft. Ook aan de bal is hij een heel comfortabele voetballer. Hij heeft heel veel om straks hier te kunnen spelen.”