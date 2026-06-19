Feyenoord presenteert Vanhoutte en heeft eerste zomeraanwinst binnen

Feyenoord heeft officieel gepresenteerd als de eerste zomeraanwinst voor het komende seizoen. De 27-jarige middenvelder komt over van het Franse OGC Nice en heeft een contract voor vier seizoenen getekend in De Kuip. Met het vastleggen van de eenmalig Belgisch international heeft technisch directeur Dévy Rigaux zijn eerste versterking binnen sinds zijn aantreden.

De Rotterdammers brachten vorige week een eerste bod uit op de rechtspoot en bereikte niet veel later een akkoord met OGC Nice. Naar verluidt maken de Rotterdammers een vaste transfersom van 5,5 miljoen euro over naar de Franse club, een bedrag dat middels bonussen nog met een half miljoen kan oplopen.

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Donderdag doorstond Vanhoutte de medische keuring in Rotterdam met succes, waarna de overgang definitief kon worden afgerond. Volgens Rigaux stond de defensieve middenvelder bovenaan de scoutingslijst om de selectie van meer balans te voorzien. Zijn verbintenis in Rotterdam-Zuid loopt tot medio 2029.

De kersverse aanwinst maakte een jaar geleden nog voor om en nabij de zes miljoen euro de overstap van Union Saint-Gilloise naar de Ligue 1. In Zuid-Frankrijk kende de balveroveraar een wisselend voetbaljaar. Vanhoutte begon sterk aan zijn buitenlandse avontuur, leverde direct een assist bij zijn debuut en werd door de achterban verkozen tot Speler van de Maand in september. In de slotfase van de competitie verloor de controleur echter zijn vaste basisplaats, al kwam hij in totaal toch tot 27 competitieoptredens en speelminuten in de Europa League.

In Rotterdam-Zuid moet de aankoop voor meer stabiliteit op het middenveld gaan zorgen. Vanhoutte staat bekend om zijn enorme loopvermogen, het onderscheppen van ballen en het kiezen voor de eenvoudige oplossing in balbezit. Daarmee past de ex-speler van Cercle Brugge perfect in het profiel van een pure nummer zes die de ruimtes achter de aanvallers moet bewaken. De komst van de balansbewaker lijkt bovendien direct samen te hangen met verwachte verschuivingen in de selectie. De clubleiding houdt serieus rekening met een zomers vertrek van spelers als In-beom Hwang en Jakub Moder.

Voor zijn vertrek naar Frankrijk groeide Vanhoutte uit tot een onbetwiste vaste waarde bij Union Saint-Gilloise. Met die formatie wist de middenvelder de Belgische landstitel, de nationale beker en de Supercup te veroveren. Deze prestaties leverden de speler destijds ook een oproep op voor de nationale ploeg van België, waarvoor hij inmiddels één interland achter zijn naam heeft staan. Met zijn komst heeft Feyenoord een ervaren kracht in huis die direct vanaf de start van de voorbereiding kan meedraaien.