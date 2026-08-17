lijkt deze zomer te vertrekken bij Girona. De middenvelder heeft de wens heeft uitgesproken om de Spaanse club achter zich te laten. Volgens berichtgeving van het Catalaanse medium Cadena SER staat de gedegradeerde club open voor een transfer om zo fors te kunnen snijden in het salarishuis. Een contractontbinding behoort daarbij zelfs tot de mogelijkheden.

De situatie rondom de Nederlander is relatief overzichtelijk, omdat beide partijen bereid zijn om mee te werken aan een oplossing. Voor Girona speelt hierbij een belangrijke financiële noodzaak mee. Na de recente degradatie naar de Segunda División drukt het salaris van de speler zwaar op de begroting. Hoewel de ex-speler van Ajax en Manchester United in 2024 vrijwel gratis neerstreek in Catalonië, zou zijn vertrek de club de benodigde financiële ademruimte geven om de selectie verder vorm te geven.

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Het verblijf van Van de Beek in Spanje is tot op heden geen succes gebleken. De middenvelder hoopte zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar beleefde vorig seizoen een sportief rampjaar. In september scheurde hij zijn achillespees af, waardoor hij nagenoeg het hele seizzoen aan de kant stond. Inmiddels is hij volledig hersteld en traint hij tijdens de voorbereiding weer normaal mee met de selectie.

Ondanks een doorlopend contract tot medio 2028 hoeft de middenvelder niet koste wat kost in Spanje te blijven. Omdat Girona bereid is om concessies te doen, wordt de situatie van Van de Beek interessant voor andere clubs op de transfermarkt. Spaanse media melden dat de clubleiding bereid is mee te werken aan een vertrek om ruimte in het budget te creëren, waarbij hij mogelijk transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever.

Zolang er geen witte rook is, blijft Van de Beek zich inzetten op het trainingsveld van Girona. De verwachting is echter dat er in de laatste weken van de transferperiode uitsluitsel komt over zijn toekomst, die nadrukkelijk buiten de Spaanse club lijkt te liggen. Geïnteresseerde clubs kunnen in ieder geval profiteren van de welwillendheid van de Spanjaarden om een transfer te bespoedigen.