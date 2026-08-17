Dubbele interesse in Danjuma ontkracht: 'Voor nu geen optie'

De vermeende belangstelling van zowel PSV als Ajax voor lijkt voorlopig naar het rijk der fabelen te kunnen worden verwezen. Nadat afgelopen weekend het gerucht de ronde deed dat de Nederlandse topclubs serieus naar de aanvaller van Valencia keken, is die berichtgeving vanuit Eindhoven en Amsterdam inmiddels stellig tegengesproken.

Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, meldt dat de zesvoudig international momenteel geen optie is in het Philips Stadion. "De naam van Arnaut Danjuma zong zondag nog rond op sociale media. Voor nu geen optie klinkt het rondom PSV. Duidelijk", aldus de journalist. Dat de Eindhovenaren niet doorpakken is opvallend te noemen, aangezien trainer Peter Bosz met de nodige aanvallende vraagstukken kampt. Spits Alassane Pléa liep vrijdag een nieuwe blessure op en is zeker zes weken uitgeschakeld, terwijl de club zich beraadt op de situatie rond de overbodige Couhaib Driouech. Daarnaast bestaat er buitenlandse interesse voor Esmir Bajraktarevic.

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De stellige ontkenning vanuit Eindhoven was voor De Telegraaf-verslaggever Mike Verweij aanleiding om ook in de Johan Cruijff ArenA navraag te doen. De Amsterdamse club is na de verkoop van Mika Godts aan Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuwe vleugelaanvaller. Toch staat de speler van Valencia momenteel niet op de radar van technisch directeur Jordi Cruijff. "Ik zag de naam van Danjuma voorbijkomen en zag dat de collega's van het Eindhovens Dagblad ontkrachtten dat PSV belangstelling had. Ik heb het ook even geïnformeerd bij Ajax. Er is op dit moment, en zeg nooit nooit, absoluut geen sprake van", zo legt de journalist uit in de podcast Kick-off.

Volgens Verweij is er een logische verklaring voor het feit dat de naam van de ex-speler van Villarreal plotseling bij de gehele traditionele top twee opdook. "Het is vaak dat als twee van zulke clubs genoemd worden, dan lijkt het alsof de speler door de agent even in de markt wordt gezet", legt hij uit. De aanvaller zelf zou overigens wel degelijk openstaan voor een vertrek uit het Estadio Mestalla. Onder trainer Carlos Corberán is hij zijn vaste basisplaats kwijtgeraakt en hij vreest voor een beperkte rol gedurende de rest van het seizoen.