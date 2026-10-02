Kees Smit geeft opvallend interview na goal én assist voor Jong Oranje: 'Ik vond...'

Hoewel met een goal én een assist bijdroeg aan de 2-4 zege van Jong Oranje op Slovenië, is de middenvelder van AZ na afloop totaal niet tevreden over zijn spel. "Ik moet zeggen: vandaag vond ik mezelf echt slecht", zegt Smit na de wedstrijd tegen ESPN.

Bondscoach Michael Reiziger verraste voor het cruciale uitduel met de Slovenen door Smit op papier als linksbuiten op te stellen. "Het is wel effe wennen, daar speel ik ook niet zo vaak", geeft de middenvelder toe. "Het was wel aan de binnenkant, zeg maar als tweede 'nummer 10', maar nee, niet goed gespeeld", oordeelt Smit hard over zijn optreden.

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Vooral over zijn spel in de eerste helft is Smit niet te spreken. "In de tweede helft ging het wel ietsjes beter natuurlijk, met die assist en die goal." Wat er dan niet goed was? "Ik verlies in de eerste helft heel veel ballen achter elkaar. Dat mag sowieso niet echt gebeuren", klinkt het zelfkritisch.

Door de overwinning mag Jong Oranje nog altijd dromen van een startbewijs voor het EK Onder-21. Daarvoor moet dinsdag in het afsluitende kwalificatieduel met Bosnië & Herzegovina sowieso gewonnen worden, daarnaast moet de huidige nummer twee Israël dan punten verspelen tegen groepswinnaar Noorwegen. Lukt dat allemaal, dan gaat Nederland als nummer twee van de poule naar de play-offs. "Wij gaan er alles aan doen om te winnen", zegt Smit. "En uiteindelijk hopen we dat Noorwegen ook een beetje hun best doet."