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Kees Smit geeft opvallend interview na goal én assist voor Jong Oranje: 'Ik vond...'

2 oktober 2026, 21:14
Kees Smit
Foto: © ESPN
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Hoewel Kees Smit met een goal én een assist bijdroeg aan de 2-4 zege van Jong Oranje op Slovenië, is de middenvelder van AZ na afloop totaal niet tevreden over zijn spel. "Ik moet zeggen: vandaag vond ik mezelf echt slecht", zegt Smit na de wedstrijd tegen ESPN.

Bondscoach Michael Reiziger verraste voor het cruciale uitduel met de Slovenen door Smit op papier als linksbuiten op te stellen. "Het is wel effe wennen, daar speel ik ook niet zo vaak", geeft de middenvelder toe. "Het was wel aan de binnenkant, zeg maar als tweede 'nummer 10', maar nee, niet goed gespeeld", oordeelt Smit hard over zijn optreden.

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Vooral over zijn spel in de eerste helft is Smit niet te spreken. "In de tweede helft ging het wel ietsjes beter natuurlijk, met die assist en die goal." Wat er dan niet goed was? "Ik verlies in de eerste helft heel veel ballen achter elkaar. Dat mag sowieso niet echt gebeuren", klinkt het zelfkritisch.

Door de overwinning mag Jong Oranje nog altijd dromen van een startbewijs voor het EK Onder-21. Daarvoor moet dinsdag in het afsluitende kwalificatieduel met Bosnië & Herzegovina sowieso gewonnen worden, daarnaast moet de huidige nummer twee Israël dan punten verspelen tegen groepswinnaar Noorwegen. Lukt dat allemaal, dan gaat Nederland als nummer twee van de poule naar de play-offs. "Wij gaan er alles aan doen om te winnen", zegt Smit. "En uiteindelijk hopen we dat Noorwegen ook een beetje hun best doet."

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.273 Reacties
1.467 Dagen lid
4.645 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
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    + 1
avatar

Kijk van Dijk zo kan het ook ipv te piepen over respect

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Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
5
0
2025/2026
AZ
26
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8

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