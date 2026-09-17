Winston Bogarde vindt nieuwe klus: 'Waardevolle toevoeging aan onze staf'

Winston Bogarde treedt per direct toe tot de staf van Jong Oranje. De twintigvoudig international gaat aan de slag als assistent van bondscoach Michael Reiziger.

In de staf van Jong Oranje was een vacature ontstaan na het vertrek van Leeroy Echteld, die de functie sinds 2023 bekleedde. De Amsterdammer kon het assistentschap echter niet meer combineren met zijn werkzaamheden bij AZ, waar hij van de Jong-ploeg inmiddels doorgeschoven is naar het hoofdtrainerschap van het eerste elftal.

In Bogarde heeft de KNVB nu de opvolger van Echteld gevonden. Reiziger is blij met de hereniging met zijn oud-ploeggenoot, met wie hij ook bij (Jong) Ajax al samenwerkte. "Met Winston heb ik eerder prettig samengewerkt. Hij brengt veel ervaring mee, zowel als speler en trainer, en weet wat er op het hoogste niveau wordt gevraagd. Met zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan onze staf", zegt Reiziger.

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"Ik kijk ernaar uit om bij Jong Oranje aan de slag te gaan", laat Bogarde zelf weten. "Het is een talentvolle groep spelers die volop bezig is met de stap richting het hoogste niveau. Michael ken ik goed uit onze gezamenlijke tijd bij Ajax en ik heb veel zin om samen met hem en de rest van de staf bij te dragen aan de ontwikkeling en prestaties van deze ploeg."