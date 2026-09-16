Robin van Persie gooit het roer om en sluit nieuwe deal na vertrek bij Feyenoord

Robin van Persie heeft enkele maanden na zijn vertrek als trainer van Feyenoord een opvallende nieuwe stap gezet. De 43-jarige voormalig topspits wordt merkambassadeur van e-bikefabrikant ENGWE en verbindt zich tot eind 2027 aan het internationale bedrijf.

Daarmee slaat Van Persie zijn vleugels uit buiten de voetbalwereld. Vorig seizoen kwam na zestien maanden een einde aan zijn periode als hoofdtrainer van Feyenoord. Ondanks een tweede plaats in de Eredivisie en kwalificatie voor de Champions League besloot de club afscheid van hem te nemen. Giovanni van Bronckhorst werd uiteindelijk zijn opvolger.

Van Persie wordt gezicht van ENGWE

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Een terugkeer langs de lijn lijkt voorlopig niet te verwachten, maar Van Persie gaat nu al een andere rol aan. ENGWE heeft Van Persie gepresenteerd als nieuwe merkambassadeur. De samenwerking loopt tot en met 31 december 2027 en moet vooral zichtbaar worden in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf wil Van Persie inzetten tijdens beurzen, reclames en andere commerciële campagnes. Daarbij legt ENGWE de koppeling tussen zijn voetbalcarrière en de waarden die het merk wil uitstralen.

"Robin van Persie vertegenwoordigt veel van de eigenschappen waar wij met ENGWE voor willen staan: prestaties, discipline, betrouwbaarheid en een oprechte passie voor een actieve levensstijl", verklaart het bedrijf. "Maar los van wat hij op het veld heeft gepresteerd, zien we Robin als iemand die zichzelf is blijven ontwikkelen: als professional, als vader en als iemand die waarde hecht aan een actieve en gezonde manier van leven."

Ook bij de presentatie wordt teruggegrepen op zijn status als voetballer. "Een legende. Een doelpuntenmaker. Een van de allergrootsten aller tijden", schrijft ENGWE.

"Grootheid ontstaat niet op één moment. Je bouwt eraan door er telkens weer te staan, te leveren wanneer het ertoe doet en iemand te zijn op wie anderen kunnen rekenen. Dat is waar Robin voor staat. En dat is waar ENGWE voor staat."