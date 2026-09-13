IJzersterk Feyenoord vernedert PEC Zwolle en boekt een van grootste uitzeges ooit

Feyenoord heeft zondag een van de grootste uitzeges ooit uit de clubgeschiedenis geboekt. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was vanaf de eerste minuut tegen PEC Zwolle heer en meester en liep uit naar een vernietigende 0-7 overwinning. Nacho Ferri en Anis Hadj Moussa scoorden ieder tweemaal. De allergrootste uitzege blijft de 0-8 (tegen Fortuna '54 in 1959 en FC Volendam in 1963). Voor PEC is het evenwel de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie.

Feyenoord herpakte zich uitstekend na de 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona. Al binnen twee minuten raakte Givairo Read de paal en even later trof de rechtsback opnieuw het aluminium. Luciano Valente schoot tussendoor rakelings naast, waarna ook Hadj Moussa een mogelijkheid onbenut liet.

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Na elf minuten dacht Ferri de verdiende openingstreffer te maken na een voorzet van Mármol, maar de VAR constateerde dat de verdediger de bal met zijn bovenarm had aangenomen. De treffer ging daardoor niet door. Lang hoefde Feyenoord niet te treuren. In de achttiende minuut haalde Ferri uit vanaf de rand van het strafschopgebied en verdween de bal via Simon Graves achter doelman Jasper Schendelaar. De treffer kwam als eigen doelpunt op naam van de PEC-verdediger.

Vijf minuten later kreeg Ferri zijn doelpunt alsnog. Hadj Moussa vond de opkomende Read, die laag voorgaf en de Spaanse spits zag binnentikken: 0-2. PEC kwam nauwelijks aan voetballen toe en Feyenoord bleef kansen creëren. In de veertigste minuut werd het verschil nog groter. Opnieuw leverde Read de assist, waarna Gjivai Zechiël zijn vijfde treffer van het seizoen maakte. Vanaf de tribunes klonk vervolgens het pijnlijke 'Schaam je kapot'.

Ook vlak voor rust had Ferri nog kunnen scoren, maar Schendelaar voorkwam een vierde Rotterdamse treffer. De PEC-supporters begeleidden hun ploeg daarna met een striemend fluitconcert naar de kleedkamer.

Feyenoord blijft doordrukken

PEC voerde bij rust drie wissels door, maar ook dat bood geen uitkomst. Vier minuten na de hervatting lag de vierde treffer al binnen. Read brak door en via Nick Viergever belandde de bal bij Ferri, die hard raak schoot.

Na ruim een uur volgde misschien wel de mooiste treffer van de middag. Valente legde de bal klaar voor Hadj Moussa, die hem schitterend in de kruising schoot: 0-5. Kort daarna bracht Van Bronckhorst onder anderen Shaqueel van Persie, Sem Steijn en Zinhagel binnen de lijnen.

De zeventienjarige Zinhagel had slechts enkele minuten nodig om zijn eerste profdoelpunt te maken. Read leverde opnieuw de voorzet en de invaller zorgde voor de 0-6. Hadj Moussa maakte de vernedering compleet. Hij dribbelde op zijn tegenstander af, kapte naar zijn linkerbeen en schoot eenvoudig de zevende binnen.

Feyenoord kreeg zelfs nog kansen op meer. Van Persie zag een schot geblokt worden en Steijn wipte de bal in de 87ste minuut over Schendelaar, maar een PEC-verdediger voorkwam op de doellijn een achtste Rotterdamse treffer.