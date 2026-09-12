Feyenoord-uitblinker heel eerlijk over vertrekwens: 'Achteraf ben ik...'

Feyenoord-uitblinker vertelt heel eerlijk dat hij afgelopen zomer graag de overstap naar LOSC Lille had willen maken. De middenvelder is achteraf echter 'dankbaar en blij' is dat de Rotterdammers de poot stijf hielden en voor zijn vertrek gingen liggen.

Zechiël werd de afgelopen seizoenen door Feyenoord verhuurd aan achtereenvolgens Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Deze zomer keerde hij terug in De Kuip, maar bleek Lille bereid om ver voor hem te gaan. De Noord-Franse club zou uiteindelijk zelfs zo'n 17 miljoen euro voor Zechiël over hebben gehad, maar kreeg nul op het rekest.

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De middenvelder bleef dus 'gewoon' in Rotterdam-Zuid, waar hij onder Giovanni van Bronckhorst inmiddels verzekerd is van een basisplaats op het middenveld. Met vier goals en drie assists in de eerste vijf speelronden van de Eredivisie eist hij zelfs een absolute hoofdrol voor zich op. Er zit bovendien nog meer goed nieuws aan te komen, want Zechiël staat óók nog eens op het punt om zijn contract bij Feyenoord - dat loopt tot medio 2028 - te gaan verlengen.

Door zijn goede spel heeft Voetbal International Zechiël uitgeroepen tot speler van de maand augustus. Tegenover het weekblad laat de middenvelder zich voor het eerst uit over de transferperikelen die afgelopen zomer speelden. "Er speelde best veel waar ik nooit iets over heb gezegd. Jullie hebben natuurlijk veel gelezen over Lille. Dat was ook best wel serieus. Of ik daar graag naartoe wilde? Voor mij leek dat op dat moment, sportief gezien, beter. Maar achteraf ben ik blij en dankbaar dat ik hier ben. Hier heb ik het gewoon goed. Ik zit op mijn plek hier en ik ben dankbaar dat ik hier sta en blij dat ik voor deze club mag spelen", vervolgt Zechiël."

Wat vooral opvalt is de connectie die hij lijkt te hebben met ploeggenoot Luciano Valente. "We zijn ook wel goed buiten het veld, kunnen goed met elkaar opschieten. Dus ja, dat trekt automatisch door in het veld. Hij voetbalt ook best wel makkelijk, dan ga je elkaar denk ik automatisch wat meer zoeken. Dat doe ik eigenlijk helemaal niet geforceerd en hij mij ook niet, het is gewoon zo dat we elkaar veel vinden", aldus Zechiël.