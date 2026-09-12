Neymar betaalt miljoenen en voorkomt transferverbod

heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat zijn club Santos weer spelers aan kan trekken. L'Équipe schrijft dat de 34-jarige aanvaller een schuld van 2 miljoen euro heeft ingelost, waardoor Santos inmiddels twee grote namen heeft kunnen aantrekken.

Santos kreeg eerder deze zomer een transferverbod opgelegd door de FIFA, naar aanleiding van een geschil met AS Monaco over de transfer van Jean Lucas, twee jaar eerder. De Franse club claimde nog 2 miljoen euro tegoed te hebben van de Brazilianen, die daarvoor in mei 2025 voor het eerst veroordeeld werden. Een beroepszaak bij het CAS haalde niets uit, waardoor Santos per 1 juli geen spelers meer mocht aantrekken.

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NR Sports, het investerings- en marketingbedrijf van Neymar en zijn familie, heeft de 2 miljoen echter neergeteld, waardoor het transferverbod is opgeheven. Daardoor kon de club zich versterken met twee voormalig Braziliaans internationals. Eerst werd Arthur (30, onder meer ex-Barcelona en -Juventus) aangetrokken, later kwam ook Philippe Coutinho (34, ex-Liverpool en -Barcelona) de club versterken.

Neymar komt zelf voorlopig overigens niet in actie voor Santos. De 34-jarige aanvaller, die na de WK-uitschakeling met Brazilië zijn afscheid als international aankondigde, liep begin deze maand een hamstringblessure op die hem de komende tijd langs de kant houdt.