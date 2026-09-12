Allegri deelt nieuws over Noa Lang: 'Hij heeft zijn excuses aangeboden en...'

is in genade aangenomen bij Napoli, zo vertelt trainer Massimiliano Allegri zaterdagochtend. De Nederlander heeft zijn excuses aangeboden en zou morgen (zondag) tegen Bologna weer in actie kunnen komen.

De 27-jarige Lang zat niet bij de wedstrijdselectie van Napoli voor het midweekse duel in de eerste speelronde van de Champions League, thuis tegen Arsenal. Zonder de Oranje-international ging de Italiaanse club op eigen veld onderuit: Martin Ødegaard kroonde zich een kwartier voor tijd tot matchwinner (0-1).

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Voorafgaand aan het Europese treffen maakte sportief directeur Giovanni Manna van Napoli duidelijk dat Lang om disciplinaire redenen niet meedeed. "Hij heeft zich doordeweeks niet correct gedragen en zal de wedstrijd naast mij bekijken", vertelde de bestuurder aan Sky Sport Italia. Allegri legde op zijn beurt uit dat hij niet gediend was van een woordenwisseling op het trainingsveld: "Hij gedroeg zich woensdagochtend op een manier die niet geschikt was om aan de wedstrijd deel te nemen", liet de trainer weten.

Inmiddels is de lucht echter geklaard. "Noa heeft zijn excuses aangeboden en kan morgen spelen", wordt Allegri geciteerd door journalist Nicolò Schira. De coach ging ook in op de matige resultaten in de eerste weken van het seizoen. Alleen Genoa werd tot nu toe verslagen (0-2), de competitiewedstrijden tegen Como (1-2) en Inter (3-2) én de strijd met Arsenal leverden vervolgens telkens een nederlaag op. "Het ziet er op dit moment zwarter uit dan het is. Het is niet zo dat we slecht gespeeld hebben. Morgen telt alleen het resultaat", aldus Allegri.