'Salah-Eddine alsnog weg bij AS Roma: huur met optie tot koop'

lijkt alsnog te gaan vertrekken bij AS Roma. Volgens Italiaanse media hebben de Romeinen een akkoord bereikt met Panathinaikos over de overstap van de Marokkaanse linksback, die afgelopen seizoen nog op huurbasis voor PSV speelde.

De 24-jarige Salah-Eddine staat sinds de winterstop van het seizoen 2024/25 onder contract bij AS Roma, dat destijds bijna 9 miljoen euro neertelde om hem over te nemen van FC Twente. Na een eerste halfjaar waarin hij nauwelijks aan bod kwam, bracht een tijdelijke overstap naar PSV vorig seizoen uitkomst. Salah-Eddine kwam als huurling regelmatig aan bod bij de landskampioen, die graag gebruik had gemaakt van de optie om de back definitief in te lijven. Club en speler kwamen er echter niet uit, waardoor Salah-Eddine deze zomer terugkeerde in Rome.

Artikel gaat verder onder video

In Italië heeft Salah-Eddine weinig perspectief; hij zat dit seizoen nog niet één keer bij de selectie van AS Roma-trainer Gian Piero Gasperini. Van een vertrek uit de Italiaanse hoofdstad kwam het deze zomer evenwel nog niet, en dat leek ook niet meer te gaan gebeuren aangezien de markt in vrijwel alle grote competities inmiddels gesloten is.

Clubs in Griekenland hebben echter nog tot en met komende dinsdag (15 september) de tijd om nieuwe spelers aan te trekken, en juist in dat land lijkt de toekomst van Salah-Eddine te liggen. Italiaanse media, waaronder transferjournalist Gianluca Di Marzio, schrijven dat Roma en Panathinaikos een akkoord hebben bereikt over een huurovereenkomst, waarin tevens een optie tot koop zou worden opgenomen die verplicht wordt indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Salah-Eddine krijgt bekende ploeggenoten

Bij Panathinaikos zou Salah-Eddine onder meer samen gaan spelen met Stefan de Vrij, Rick van Drongelen en Cyriel Dessers. Daarnaast staat ook zijn landgenoot en collega-international Azzedine Ounahi onder contract bij de Griekse topclub. Ounahi werd eerder deze zomer nog volop gelinkt aan Ajax én PSV, maar werd door Girona uiteindelijk aan Panathinaikos verkocht, de club die hij in het seizoen 2024/25 ook al diende als huurspeler van Olympique Marseille.