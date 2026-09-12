Plottwist in Fenerbahçe-soap: Dirk Kuijt krijgt duidelijkheid over trainerspositie

Dirk Kuijt zit maandag tóch niet voor het eerst als hoofdtrainer op de bank bij Fenerbahçe. De assistent leek te worden doorgeschoven nadat Ismail Kartal na de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma (1-1) zijn vertrek aankondigde, maar de club maakt duidelijk dat Kartal tóch aanblijft.

Fenerbahçe keerde donderdag na achttien (!) jaar absentie terug in de Champions League. Op eigen veld kwam de Turkse grootmacht vlak voor rust op achterstand door een treffer van Bryan Cristante, na goed voorbereidend werk van Donyell Malen. Vlak na rust tekende Archie Brown voor de 1-1, wat uiteindelijk dus ook het eindresultaat werd.

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Kartal baarde na het duel opzien door tijdens zijn persconferentie plots zijn vertrek aan te kondigen. "Vanavond feliciteer ik mijn spelers en neem ik ontslag. Ik wil onze supporters, de mensen van de media, mijn staf en mijn spelers bedanken voor alle steun die ik tot nu toe heb gekregen. Vanavond leg ik mijn functie neer. Ik heb deze beslissing genomen om de weg vrij te maken voor mijn club. We hebben dit besluit samen met mijn staf genomen", sprak de coach, die afgelopen zomer pas werd aangesteld, onder meer.

De clubleiding, onder leiding van voorzitter Aziz Yildirim, weigerde zich echter neer te leggen bij het vertrek van Kartal. Verscheidene pogingen om de coach op andere gedachten te brengen leken evenwel niets uit te halen, waardoor voor Kuijt een plotselinge promotie in het verschiet leek te liggen. De oud-international, die deze zomer werd weggeplukt bij FC Dordrecht om als assistent van Kartal te worden aangesteld, zou aanstaande maandag als interim-trainer op de bank zitten in het competitieduel met Gaziantep FK.

Fenerbahçe komt vrijdag echter met een statement op X waaruit blijkt dat Kartal inmiddels tóch is overgehaald om af te zien van zijn vertrek. "Ismail Kartal voert zijn werk voort. Het vervolgt de voorbereiding op het duel met Gaziantep met een training, die morgen (zaterdag, red.) om 11.30 uur onder leiding van Kartal plaats zal vinden", schrijft de club.