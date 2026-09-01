Toby Alderweireld onthult: 'Een heel vervelend mannetje, niet goed in zijn hoofd'

heeft met zijn gedrag rond het duel tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe voor stevige irritatie gezorgd. De middenvelder reageerde onder meer met een middelvinger richting de tribunes en raakte betrokken bij hoogoplopende ongeregeldheden. In de studio van Rondo wordt met verbazing naar zijn optreden gekeken. Met name is vernietigend over de Fransman.

“Als ik met één iemand ruzie op het veld heb gehad, was het wel met hem”, zegt Alderweireld wanneer Guendouzi ter sprake komt. In de Premier League kwamen ze elkaar tegen, toen Guendouzi voor Arsenal speelde en Alderweireld voor Tottenham Hotspur. "Hij was gewoon een heel vervelend... Sorry, maar ik vind hem een heel vervelend mannetje.”

‘Je weet van tevoren dat dit gaat gebeuren’

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Fenerbahçe was woensdag met 1-2 te sterk voor Lyon in de returnwedstrijd van de play-offs om een plek in de competitiefase van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel in Istanbul van een week eerder was dat voldoende voor de Turkse topclub om zich voor het eerst sinds het seizoen 2008/09 weer eens te plaatsen voor het miljardenbal.

Guendouzi (27) werd tijdens de wedstrijd al veelvuldig uitgefloten door de Lyon-supporters. De middenvelder liet zichzelf ook niet onbetuigd. Zo stak hij zijn middelvinger op naar het thuispubliek en zou hij meermaals 'Allez L'OM' hebben geroepen, een verwijzing naar zijn vroegere werkgever Olympique Marseille - een rivaal van Lyon.

Het leidde op het veld al tot een felle confrontatie, Bij het betreden van de catacomben werd Guendouzi vervolgens belaagd door een supporter die hem met een vliegende karatetrap probeerde te raken. Daarop barstte opnieuw een enorme chaos los.

De analisten weten wel dat spelers vaak worden uitgedaagd vanaf de tribunes. “Je hoort overal dingen. Je moeder wordt erbij gehaald, alles en iedereen komt voorbij”, weet Khalid Boulahrouz. “Dan kom je toch weer uit bij professionaliteit. Je weet van tevoren dat dat soort dingen gaan gebeuren. Helemaal met jouw achtergrond en wanneer je daar gaat spelen. Daar kun je je op voorbereiden. Maar als je een klein beetje gek bent, laat je je gaan."

Alderweireld trekt de vergelijking met De Klassieker in Nederland. “Als Ajax-speler weet je dat je bij Feyenoord vijandelijk wordt ontvangen. Dan wil je daar juist winnen. Maar als je die klik omzet naar zó reageren, dan ben je gewoon niet goed wijs in je hoofd."

Het gedrag van Guendouzi wordt onderzocht. Of er naar aanleiding van de incidenten ook daadwerkelijk een straf volgt, moet nog blijken.