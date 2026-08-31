NEC zwicht alsnog: Pereira forceert transfer naar Engeland voor 1,5 miljoen euro

NEC neemt op de valreep alsnog afscheid van . De 23-jarige rechtsback staat op het punt om naar West Bromwich Albion te vertrekken en wordt dinsdag medisch gekeurd, weet Voetbal International. Volgens De Telegraaf ontvangt de Nijmeegse club ongeveer 1,5 miljoen euro voor de Fransman, die samen met zijn management stevig heeft aangedrongen op de transfer.

Pereira speelt sinds de zomer van 2023 in Nijmegen. NEC huurde hem aanvankelijk voor één seizoen van Auxerre en besloot hem daarna definitief over te nemen. Daarbij tekende de verdediger een contract tot medio 2027. Omdat die verbintenis inmiddels nog maar één seizoen doorloopt, was een verkoop voor NEC financieel interessant.

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Dat betekent niet dat de Nijmegenaren Pereira zonder slag of stoot wilden laten vertrekken. Zowel afgelopen zomer als in de winter hield NEC een transfer van de rechtsback nog tegen. Ook deze transferperiode was aanvankelijk het plan om de deur voor uitgaande transfers gesloten te houden.

Pereira dringt aan op vertrek bij NEC

Toch kwam daar in de laatste fase van de transferperiode verandering in. De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns meldt dat Pereira en zijn management hard hebben gespeeld om een overstap naar Engeland mogelijk te maken. NEC ging uiteindelijk alsnog overstag.

De deal levert de club ongeveer 1,5 miljoen euro op. Daarmee lopen de totale transferinkomsten van NEC deze transferperiode op richting de 45 miljoen euro.

Sportief gezien kende Pereira de afgelopen periode een wisselende positie binnen de selectie. Onder trainer Dick Schreuder verloor hij vorig seizoen zijn basisplaats aan Eli Dasa, maar dit seizoen kwam de Fransman weer veelvuldig in actie. Zo begon hij in de basis tijdens beide Champions League-duels met Bodø/Glimt.

Voor Pereira wacht bij West Bromwich Albion een nieuw avontuur in de Championship. De Engelse club ontsnapte afgelopen seizoen ternauwernood aan degradatie en speelde in het seizoen 2020/21 voor het laatst op het hoogste niveau.