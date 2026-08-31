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'Ajax meldt zich in Premier League voor opvolger Mika Godts'

31 augustus 2026, 21:45
Simon Adingra
Foto: © Imago
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Ajax heeft navraag gedaan naar de situatie van Simon Adingra, zo weten The Telegraph en Football Insider. De vleugelaanvaller, deze zomer nog reservespeler bij Ivoorkust op het WK, staat onder contract bij Sunderland.

Adringra, 24 jaar, heeft een contract tot medio 2030 bij Sunderland. Vanwege een voetblessure heeft hij dit seizoen nog geen minuten kunnen maken. De Ivoriaan debuteerde in het profvoetbal bij FC Nordsjaelland en stapte in 2022 over naar Brighton & Hove Albion voor een bedrag van acht miljoen euro. de club verhuurde hem direct voor een seizoen aan Union Sint-Gillis, waarna hij weer terugkeerde in Brighton.

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Voor the Seagulls kwam Adingra tot zestig wedstrijden in de Premier League, waarin hij acht keer scoorde. Sunderland betaalde in 2025 zo'n 24,4 miljoen euro om Adingra binnen te halen. Na een moeizame start werd hij in de winterstop verhuurd aan AS Monaco, waarvoor hij veertien competitiewedstrijden speelde en driemaal scoorde.

Adingra geldt bij Ajax als mogelijke opvolger van Mika Godts. Hij speelt veelal als linksbuiten, maar kan ook op de rechterflank uit de voeten. Door het algoritme van FootballTransfers wordt zijn marktwaarde ingeschat op 20,4 miljoen euro.

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Simon Adingra

Simon Adingra
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 jan. 2002)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
0
0
2025/2026
Monaco
14
3
2025/2026
Sunderland
14
1
2024/2025
Brighton
29
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

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