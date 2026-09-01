Marten de Roon biedt excuses aan bij AS Roma: 'Ik ben te ver gegaan'

is zondag officieel gepresenteerd als speler van AS Roma en is tijdens zijn eerste interview op de clubkanalen direct door het stof gegaan. De 35-jarige middenvelder bood zijn excuses aan voor eerdere uitlatingen op sociale media. "Het spijt me, ik ben te ver gegaan", aldus de aanwinst.

De routinier maakte de overstap naar de Italiaanse hoofdstad, waar hij een contract voor één seizoen tekende met een optie voor een extra jaar. Tijdens zijn presentatie werd de Nederlander geconfronteerd met plaagstootjes die hij in het verleden uitdeelde aan zijn nieuwe werkgever. Zo plaatste hij in april 2023 een foto met de tekst: "Wanneer je wortels in Rotterdam liggen en je AS Roma verslaat", nadat Atalanta met 3-1 had gewonnen. Dit duel volgde kort nadat de Romeinen Feyenoord hadden uitgeschakeld in de Europa League, nadat de Rotterdammers in 2022 ook al de Conference League-finale van Roma verloren.

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Gevraagd naar zijn verleden op het internet, gaf de kersverse speler van Roma een heldere uitleg. "Ik ben iemand die altijd op sociale media zit", zo verklaarde hij. "Ik ben altijd een beetje op zoek naar de grenzen. In dit geval denk ik dat ik de grens een beetje heb overschreden", vertelde de middenvelder. De Zwijndrechter legde uit dat hij normaal gesproken samen met twee vrienden de berichten plaatst. "Dit zal overkomen als een leugen, maar dat was de enige keer dat ik een post niet heb goedgekeurd", blikte hij terug.