Dirk Kuyt nieuwe interim-trainer van Fenerbahçe: maandag debuut

De bizarre trainerssoap bij Fenerbahçe lijkt voorlopig ten einde. İsmail Kartal heeft zich ondanks meerdere pogingen vanuit de clubleiding niet laten overtuigen om terug te keren. Turkse media melden dat de wegen definitief scheiden en dat Dirk Kuyt maandag tegen Gaziantep FK voor de groep staat.

Vrijdagochtend was de situatie nog volledig onduidelijk. Kartal had een avond eerder na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma plotseling zijn vertrek aangekondigd, maar voorzitter Aziz Yildirim weigerde die beslissing te accepteren. “Totdat ik vertrek, kan hij hier niet weg”, stelde de preses zelfs.

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Kartal dacht daar anders over. De trainer verscheen vrijdag niet op het trainingscomplex, waarna Kuyt de oefensessie overnam. Ook vanuit Turkije werd bevestigd dat de Nederlander de spelers op het trainingsveld onder zijn hoede had.

Laatste poging om Kartal te behouden mislukt

Fenerbahçe ondernam daarna nog een poging om de breuk te voorkomen. Voetbaldirecteur Oğuz Çetin ging met Kartal in gesprek, maar ook dat onderhoud bracht geen verandering in diens standpunt. Volgens A Spor bleef Kartal bij zijn besluit en is daarna besloten uit elkaar te gaan.

Daarmee krijgt Kartal alsnog zijn zin. De oefenmeester had donderdagavond al duidelijk gemaakt dat zijn beslissing wat hem betreft definitief was. “Ik stap op om de weg vrij te maken voor mijn club. Ik wil Fenerbahçe, mijn spelers en de trainers die hier in de toekomst komen helpen. Daarom vertrek ik nu, zonder de intentie om ooit terug te keren in deze functie”, zei hij na het duel met Roma.

Zijn mededeling kwam kort nadat tijdens de wedstrijd een fles richting hem was gegooid. Fenerbahçe maakte later bekend dat de verantwoordelijke supporter een stadionverbod heeft gekregen.

Dirk Kuyt krijgt Fenerbahçe tegen Gaziantep

De ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor Kuyt. De Nederlander keerde deze zomer terug bij Fenerbahçe als eerste assistent van Kartal, maar lijkt amper drie maanden later voorlopig de eindverantwoordelijkheid te krijgen. De Turkse berichtgeving stelt dat Kuyt maandag aan het roer staat tijdens de uitwedstrijd tegen Gaziantep FK.

Daarmee gaat het snel voor de voormalig trainer van FC Dordrecht. Vrijdagochtend leidde hij samen met Zeki Göle al de training in afwezigheid van Kartal. Enkele uren later kwam vanuit Turkije het bericht dat de pogingen om de hoofdtrainer terug te halen definitief waren mislukt.

Kuyt werd afgelopen zomer door Fenerbahçe aangesteld als eerste assistent van Kartal. De Turkse topclub haalde daarmee een oude bekende terug: de Nederlander maakte eerder als speler deel uit van Fenerbahçe.