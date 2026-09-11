is terug in Nederland. De spits tekende een week geleden bij PEC Zwolle en mag zich nu opmaken voor een wedstrijd tegen de club waar zijn vader succesvolle jaren beleefde: Feyenoord. FCUpdate sprak hem over zijn terugkeer naar de Eredivisie en de wedstrijd van zondag tegen de Rotterdammers.

Het zijn vrijdagmiddag regenachtige omstandigheden in Zwolle. Als Van Hooijdonk arriveert voor zijn interview met deze site, is het na een paar stevige regenbuien even droog. Het is wennen voor de 26-jarige aanvaller, die tot een week geleden actief was voor Estrela da Amadora, de nummer zes van de Portugese competitie. In Amadora, een voorstad van Lissabon, ligt het kwik momenteel zo'n vijftien graden hoger dan in Zwolle. Toch zit Van Hooijdonk op zijn plek in Overijssel, ondanks het gemis van de Portugese zon.

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"Het heeft allemaal zijn voor- en nadelen, maar het bevalt hier heel goed. We hebben een heel leuk elftal, er zijn leuke mensen binnen de club en het gaat ook gewoon goed. Ik heb lekker minuten gemaakt", doelt Van Hooijdonk op de oefenwedstrijd van dinsdag tegen Vitesse (3-0), waarin hij zestig minuten meedeed. "Dat was voor mij ook even geleden, dus dit was heel goed om ritme te kunnen krijgen."

Dat klopt, want bij Estrela da Amadora kwam de aanvaller maar weinig aan spelen toe. Daarnaast wilde de club van zijn contract af. Van Hooijdonk nam vervolgens zelf het initiatief om contact op te nemen met technisch directeur Gerry Hamstra van PEC Zwolle. De Zwollenaren waren namelijk nog op zoek naar een spits. Een en een maakte twee: binnen 24 uur was zijn overgang rond. Inmiddels is Van Hooijdonk een week in training in Zwolle en hoopt hij op meer minuten in de voor hem vertrouwde Eredivisie. Een week geleden maakte hij tegen Sparta Rotterdam al zijn debuut, zondag wacht in het eigen MAC³PARK Stadion een bijzondere wedstrijd tegen Feyenoord.

Hoe speelde Feyenoord in Camp Nou?

Van Hooijdonk bekeek woensdagavond op televisie de wedstrijd van zijn komende tegenstander tegen FC Barcelona: "Aardig clubje waar ze tegen moesten", zegt Van Hooijdonk lachend. "Ik vond eerlijk gezegd dat Feyenoord het heel aardig deed, al klinkt dat gek met vijf tegengoals. Feyenoord heeft zichzelf ook wel deels laten zien. Ze hebben een aantal spelers die aan de bal hartstikke goed zijn, en dat lieten ze ook zien."

'Feyenoord voetbalt fris'

"Ik heb een beste een goede indruk van Feyenoord", vervolgt de oud-spits van NAC Breda en SC Heerenveen. "Ik vind dat ze bij vlagen best wel fris voetballen, met een heel goed middenveld. Ik denk alleen dat het heel zuur voor ze is dat ze in die twee thuiswedstrijden (ADO Den Haag en Go Ahead Eagles, red.) punten hebben laten liggen. Anders hadden ze er nog veel beter voor gestaan, maar ik vind ze het eigenlijk wel goed doen!"

PEC Zwolle gaat uit van eigen kracht

Van Hooijdonk verwacht niet dat PEC Zwolle zich al te veel gaat aanpassen aan de tegenstander uit Rotterdam, ondanks de kwaliteiten die de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met zich meebrengt naar Zwolle: "Ik denk dat wij, hoe ik het tot nu toe heb ervaren, altijd van onze eigen kracht uitgaan en hetzelfde spelen tegen Feyenoord als tegen alle andere clubs."

Basisplaats?

Vorige week moest Van Hooijdonk het nog doen met een plek op de bank tegen Sparta, maar hij is klaar om tegen Feyenoord vanaf minuut één aan de aftrap te verschijnen: "Zeker, maar het is aan de trainer."