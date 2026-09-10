Fenerbahçe-trainer shockeert na duel met AS Roma (1-1): 'Ik kom nooit meer terug'

İsmail Kartal is per direct vertrokken als trainer van Fenerbahçe. De oefenmeester maakte zijn verrassende besluit bekend op de persconferentie na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma in de eerste speelronde van de Champions League. Kartal benadrukte trots te zijn op zijn spelers, maar kondigde vervolgens aan dat zijn periode bij de Turkse club na drie maanden ten einde komt.

Fenerbahçe begon het Champions League-seizoen voor eigen publiek met een punt. Volgens Kartal had er tegen Roma echter meer ingezeten. Hij was vooral tevreden over de manier waarop zijn ploeg zich had gepresenteerd.

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“Mijn spelers hebben de opdrachten die ik ze vanavond heb gegeven tot in de puntjes uitgevoerd en daar wil ik ze voor feliciteren. Het was een strijd die bij de Champions League past. We hadden de wedstrijd kunnen winnen, want we kregen een aantal heel duidelijke kansen. Uiteindelijk is onze eerste wedstrijd in een gelijkspel geëindigd. Ik ben trots op mijn spelers”, vertelde Kartal.

İsmail Kartal kondigt vertrek bij Fenerbahçe aan

Daarna nam de persconferentie plotseling een compleet andere wending. Kartal liet weten geen vragen te zullen beantwoorden en gebruikte het moment om zijn afscheid aan te kondigen.

“Ik ben hier nu drie maanden. Vanaf het begin van het seizoen hebben we samen met de spelers getraind en trainingskampen afgewerkt. Onze voorzitter en het bestuur hebben geprobeerd ons overal bij te helpen. Het waren hele mooie dagen”, begon hij zijn verklaring.

Kartal bedankte vervolgens iedereen met wie hij de afgelopen maanden bij Fenerbahçe had samengewerkt. “Vanavond feliciteer ik mijn spelers en neem ik ontslag. Ik wil onze supporters, de mensen van de media, mijn staf en mijn spelers bedanken voor alle steun die ik tot nu toe heb gekregen.”

De trainer maakte duidelijk dat zijn beslissing bedoeld is om Fenerbahçe ruimte te geven voor een nieuwe koers. “Vanavond leg ik mijn functie neer. Ik heb deze beslissing genomen om de weg vrij te maken voor mijn club. We hebben dit besluit samen met mijn staf genomen.”

“Ik wil Fenerbahçe, mijn spelers en de trainers die hier in de toekomst komen helpen. Daarom stap ik nu op, nu het nog vroeg is, zonder de intentie om ooit terug te keren in deze functie", aldus Kartal.

Archie Brown hoort ontslag tijdens interview

Hoe onverwacht het vertrek binnen de spelersgroep kwam, bleek kort daarna in de mixed zone. Linksback Archie Brown stond na de wedstrijd tegen Roma de media te woord toen hij tijdens een interview hoorde dat Kartal zijn ontslag had ingediend.

De Engelsman kon zijn verbazing zichtbaar nauwelijks verbergen. “Ontslag? Dat hoor ik nu voor het eerst, van jullie”, reageerde Brown nadat hem naar het vertrek van zijn trainer werd gevraagd.